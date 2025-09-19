В Бишкеке открыли школу дзюдо имени Жаныбека Алыкулова

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу и председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев приняли участие в открытии детско-юношеской школы олимпийского резерва по дзюдо. Школа названа в честь выдающегося деятеля культуры Жаныбека Алыкулова, сообщила пресс-служба парламента.

Нурланбек Тургунбек уулу выразил надежду, что новая школа станет местом для воспитания будущих чемпионов. Он отметил, что за последние четыре года в стране построили множество спортивных объектов, что способствует росту достижений кыргызских спортсменов на международной арене.







Обращаясь к юным спортсменам, Нурланбек Тургунбек уулу напомнил, что, несмотря на сладость побед, спорт требует постоянного труда и терпения.

В завершение церемонии он и Камчыбек Ташиев посадили саженцы тополя перед зданием школы.