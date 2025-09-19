16:12
В Бишкеке открыли школу дзюдо имени Жаныбека Алыкулова

Фото ГКНБ

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу и председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев приняли участие в открытии детско-юношеской школы олимпийского резерва по дзюдо. Школа названа в честь выдающегося деятеля культуры Жаныбека Алыкулова, сообщила пресс-служба парламента.

Нурланбек Тургунбек уулу выразил надежду, что новая школа станет местом для воспитания будущих чемпионов. Он отметил, что за последние четыре года в стране построили множество спортивных объектов, что способствует росту достижений кыргызских спортсменов на международной арене.

Торага подчеркнул, что присвоение школе имени Жаныбека Алыкулова не случайно. Он напомнил, что сын деятеля, футболист Гулжигит Алыкулов, прославляет Кыргызстан на мировых турнирах.

Обращаясь к юным спортсменам, Нурланбек Тургунбек уулу напомнил, что, несмотря на сладость побед, спорт требует постоянного труда и терпения.

В завершение церемонии он и Камчыбек Ташиев посадили саженцы тополя перед зданием школы.
