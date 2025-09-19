17:41
Общество

Информационно-деловой центр Петербурга откроют в Бишкеке

Информационно-деловой центр Петербурга откроют в Бишкеке. О планах сообщили в экспертной группе профильной комиссии по инвестициям Законодательного собрания города.

«‎Я лично участвовал в создании информационно-деловых центров Петербурга в Китайской Народной Республике. Опыт показал, что технические аспекты организации таких площадок — наличие принимающей стороны, офисного помещения и юридического адреса — являются решаемыми задачами. Однако ключевое значение имеет разработка дорожной карты сотрудничества, в которой должны быть четко прописаны цели, направления взаимодействия, а также запланированы конкретные мероприятия — деловые встречи, форумы, культурные и спортивные события. Именно такая системная работа обеспечивает устойчивую вовлеченность бизнес-сообществ и реальный эффект от деятельности ИДЦ», — рассказал председатель профильной комиссии по инвестициям Дмитрий Панов.

Ожидается, что будущий информационно-деловой центр в Кыргызстане будет специализироваться на ключевых направлениях взаимодействия — легкой промышленности, пищевой индустрии, туризме и логистике.

Как отметил член общественной организации «Деловая Россия» Евгений Кошкаров, географическое положение КР — государства, граничащего с Китаем, создает уникальные возможности для развития транзитных и торговых связей. Конкурентными преимуществами республики также являются развитая банковская система и налоговая политика.

Еще одно важное преимущество назвала Генеральный консул КР в Санкт-Петербурге Алтынай Сакеева — официальный статус русского языка.

«Мы сохранили русский язык. Он у нас официальный. Все документы издаются на двух языках — кыргызском и русском. Поэтому нет никакого языкового барьера, переводчик не потребуется», — сказала она.

«Мы хотим, чтобы Петербург стал универсальной площадкой для презентации всех спектров возможностей не только регионов России, которые захотят о себе значимо заявить, но и для дружественных РФ государств», — добавил Дмитрий Панов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344143/
просмотров: 336
