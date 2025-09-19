Как изменится зарплата врачей после повышения в 2026 году, рассказали в МЗ КР

В Кыргызстане в первом квартале 2026 года планируется увеличение зарплаты медперсонала на 50 процентов. Об этом сегодня на брифинге сообщил заведующий отделом планирования и финансирования Министерства здравоохранения Эламан Чаргынбаев.

По его словам, средняя зарплата врача сейчас составляет 25 тысяч сомов, семейных докторов — около 30 тысяч со всеми надбавками.

В отдельных регионах с учетом коэффициентов за высокогорье и всех надбавок, например, в Нарынской области в среднем врачи получают 80-90 тысяч сомов.

«Если сегодня молодой врач получает 16,8 тысячи сомов, то после повышения будет получать около 25 тысяч, средний медперсонал — примерно 22 тысячи сомов со всеми надбавками. За последние три года зарплата медработников увеличена в среднем на 150 процентов», — сказал Эламан Чаргынбаев.

Начальник управления человеческими ресурсами и правового обеспечения Минздрава Махаббат Асанкулова подчеркнула, что текучесть кадров всегда есть — врачи приходят и уходят, сказывается внутренняя и внешняя миграция.

По ее данным, сейчас в республике не хватает 6 тысяч 338 врачей и 7 тысяч 880 медсестер.

За 2024 год трудоустроен 261 выпускник-ординатор бюджетной формы обучения.

«Для решения проблемы нехватки кадров Минздрав ведет работу, в том числе по повышению зарплаты, предусматривает стимулирующие выплаты. Во всех регионах идут стройка, улучшение инфраструктуры и обеспечение медицинскими изделиями, что также способствует улучшению условий работы медиков», — добавила Махаббат Асанкулова.