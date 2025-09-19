Во Франции прошла масштабная забастовка против бюджетной политики правительства

Во Франции прошла масштабная забастовка, вызванная несогласием с бюджетной политикой правительства. По данным Всеобщей конфедерации труда, в акции протеста по всей стране приняли участие свыше миллиона человек, что делает ее крупнейшей с 2023 года.

Фото Reuters

Власти, в свою очередь, оспаривают эти цифры, утверждая, что число митингующих не превышает 300 тысяч.

Изначально забастовка объявлена профсоюзами учителей, водителей общественного транспорта, госслужащих и медработников, к которым позднее присоединились активисты движения Bloquons Tout («Заблокируем все»).

Участники протестов требуют отменить пенсионную реформу, пересмотреть налоговую политику и прекратить сокращение бюджетных расходов. Лейтмотивом акций стал лозунг «Заставьте платить сверхбогатых».

Власти мобилизовали около 80 тысяч полицейских для обеспечения порядка. В ряде городов, включая Нант, Лион и Ренн, для разгона демонстрантов применяли слезоточивый газ. По последним данным МВД, задержали более 300 человек.