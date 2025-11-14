13:39
Происшествия

Более тысячи бариста сети кофеен Starbucks начали забастовку

Профсоюз работников американской сети кофеен Starbucks начал бессрочную забастовку по меньшей мере в 40 городах США, сообщает телеканал CNBC.

«В четверг, в день красных стаканов (ежегодная акция сети), который обычно становится одним из крупнейших по продажам днем в году, профсоюз работников Starbucks начал бессрочную забастовку как минимум в 40 городах», — говорится в сообщении.

Профсоюз добивается усовершенствования рабочего графика, повышения заработной платы и урегулирования сотен обвинений в недобросовестной практике трудовых отношений, выдвинутых против сети кофеен.

Обе стороны возлагают вину друг на друга за неспособность достичь соглашения. По информации профсоюза, более тысячи бариста из 65 кофеен приняли участие в забастовке.

Работники заявили, что готовы к расширению своего протеста, угрожая сделать его масштабнейшей и самой продолжительной забастовкой в ​​истории компании в случае, если Starbucks не заключит справедливый профсоюзный договор и не урегулирует обвинения в недобросовестной практике трудовых отношений.  

Starbucks, основанная в 1971 году в Сиэтле, управляет сетью с почти 41 тысячей кофеен по всему миру.
