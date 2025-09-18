Сегодняшний вечер в Бишкеке превратился в испытание для автомобилистов. Онлайн-сервисы фиксируют девятибалльные пробки из десяти возможных. Причины — перекрытие дорог из-за саммита ОТГ, затянувшийся ремонт и дождь, который только усугубил ситуацию.

Но, застряв в километровых заторах, горожане нашли способ выплеснуть эмоции — через комментарии на онлайн-картах. Там вместо сухих отметок о задержках появляются целые зарисовки о буднях в пробках.

Фото 24.kg. Жизнь идет, а пробка стоит: Бишкек утонул в девятибалльных заторах

«Жизнь идет, а пробка стоит», — пишет один из пользователей. Другой добавляет: «Уже подружились с соседями по ряду, скоро чай заварим». Есть и такие: «Если кто-то идет пешком, захватите хлеб — встречу через пару часов у перекрестка».

Бишкекчане иронизируют, что пробки стали новой точкой притяжения, а комментарии — зеркалом городского настроения. Несмотря на раздражение, в словах сквозят привычная для столицы самоирония и терпение.