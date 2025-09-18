13:33
Общество

Aitil: как искусственный интеллект помогает кыргызскому языку в цифровую эпоху

В современном мире, где цифровизация диктует свои правила, языки сталкиваются с новым вызовом: занять свое место в пространстве искусственного интеллекта. Кыргызстан не остался в стороне, и с начала 2025 года в стране начал работать уникальный сайт Aitil.kg. Используя технологии ИИ, он помогает кыргызскому языку интегрироваться в цифровой мир.

Заведующая отделом мониторинга и анализа Национальной комиссии по государственного языка Альфира Супатаева показывая журналисту 24.kg, как работает сайт, скачала видеоролик с Youtube и загрузила его на Aitil.kg. Пару минут... и новости с иностранного новостного портала зазвучали на кыргызском языке.

Тэкнолоджия...

Сайт Aitil.kg экономит кучу времени тем, кто работает с текстом, переводами, аудио и видеозаписями с использованием кыргызского языка. Он отличный переводчик для тех, кто плохо владеет или не знает иностранные языки.

Интерфейс простой и понятный. В нем шесть разделов: преобразование текста в аудиоформат, перевод аудиозаписи в текст, перевод видео на кыргызский язык, услуга текстового перевода, «Айтил Чат» (умный помощник) и услуга OCR — способный извлечь текст из формата PDF или фотографии.

К примеру, раздел «Услуга текстового перевода» работает по такому же принципу как Google-переводчик. Загружаете нужный текст, клик и через пару секунд перевод готов. Причем предлагает два варианта перевода — по контексту и по тексту.

 

По контексту — это своеобразный смысловой перевод, когда необходимо понять именно смысл текста или предложения.

Если вы сомневаетесь в правильности перевода отдельного слова, то через специальную опцию можно внести свое предложение.

«Если подобных предложений будет много по конкретному слову, то ИИ начнет использовать его в дальнейшем», — поясняет Альфира Супатаева.

Очень полезный раздел — «Айтил Чат». Это аналог ChatGPT. Сюда вы вводите свой вопрос и получаете ответ.

Мы не волшебники, мы только учимся

Довольно интересен раздел видеоперевода. По этой опции можно загрузить любое видео и кликнуть на перевод. И можно выбрать, какой голос вы хотите слышать: мужской или женский.

Правда, есть пока одно ограничение — длительность видео не должно превышать пяти минут.

Как пояснила Альфира Супатаева, это связано с возможностями сервера, где пока только один суперкомпьютер.

По ее словам, чтобы можно было переводить объемные видео — необходимо в установить около 6–7 подобных компьютеров.

На вопрос, почему их еще не установили, собеседница рассказала, что для покупки, помимо денег (пока единственный компьютер куплен за 15 миллионов сомов), необходимо договориться с производителями: параметры, время производства, занять очередь и так далее.

Одним словом, новые суперкомпьютеры будут не скоро.

Вместе с тем Aitil.kg довольно успешно помогает в работе с текстами, аудиозаписями, учить кыргызский язык и самое главное — интегрирует его в искусственный интеллект.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/343936/
просмотров: 483
