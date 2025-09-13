Переговоры по строительству атомной станции малой мощности идут очень продуктивно. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Кыргызстане Сергей Вакунов.

По его словам, кыргызская сторона приступила в том числе к оценке сейсмической опасности для возведения атомной станции.

«Этот проект поможет достичь республике энергетической самостоятельности и независимости. Темпы развития КР большие, поэтому электроэнергии требуется как можно больше. В этом ключе, если этот проект реализуют, а он будет реализован, КР наряду с Узбекистаном, Казахстаном, Россией войдет в так называемый атомный клуб электростанций. Это, опять же, входит в концепцию зеленой энергетики», — сказал Сергей Вакунов.

Читайте по теме Будут ли строить атомную электростанцию в Кыргызстане, рассказали в кабмине

Он добавил, что на территории Кыргызстана работает около 1,7 тысячи совместных и российских предприятий в разных сферах, начиная от горнорудной отрасли, электроэнергетики до строительства, торговли и сферы услуг.

«По итогам этого года, поставленная нашими президентами, планка достичь товарооборота в $5 миллиардов, вполне осуществима», — заметил Сергей Вакунов.