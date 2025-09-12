16:10
Общество

Вместо приставов исполнители: кто приехал в дом Алмазбека Атамбаева?

Судебный департамент при Верховном суде выступил с официальным разъяснением в связи с сообщениями СМИ о «приходе судебных приставов» в дом бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш.

В ведомстве подчеркнули, что указанная формулировка не соответствует действительности. По закону исполнением судебных решений занимаются судебные исполнители, а не судебные приставы, — это разные государственные органы с различными функциями.

Также там напомнили, что, согласно указу главы государства от 23 июня 2025 года № 187, с 1 августа функции судебных исполнителей выведены из ведения судебного департамента и переданы в структуру Генеральной прокуратуры.

«В связи с этим официально сообщаем, что в дом Алмазбека Атамбаева прибыли не судебные приставы, а судебные исполнители, действующие в рамках установленной процедуры исполнения судебных решений», — говорится в разъяснении.
