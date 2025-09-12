16:09
Общество

Анонимную горячую линию для детей предложили создать в Бишкеке

На заседании постоянной комиссии Бишкекского городского кенеша по социальным вопросам зампредседателя комиссии Рамина Идырова подняла вопрос насилия над детьми.

По ее словам, за границей для помощи пострадавшим создается анонимная круглосуточная кризисная линия.

«Оператор постоянно на линии, если ребенок в опасности, то просто скидывает сигнал — какое-то позывное слово. Оператор сразу реагирует. Этот процесс можно полностью автоматизировать, предусмотреть создание чата, телефонного канала, мессенджера», — сказала Рамина Идырова.

Она отметила, что обратная связь от оператора должна быть незамедлительной.

Читайте по теме
Телефон доверия для детей: за восемь месяцев поступило 47 тысяч 302 звонка

«Немаловажно и то, кто будет разговаривать с детьми. Оператор должен быть коммуникабельным, иметь базовую юридическую грамотность, чтобы не напугать ребенка и тот почувствовал, что может довериться и быть в безопасности. Важно, что ребенок не боялся, что будет обсмеян сверстниками, наказан близкими родственниками и так далее. Чаще всего пострадавшие молчат — стыдятся или боятся. Поэтому с нашей стороны мы должны обеспечить полную гарантию анонимности, чтобы любой пострадавший мог довериться», — подчеркнула Рамина Идырова.

Она добавила, что в образовательных учреждениях нужно проводить культурные мероприятия и информационную работу по семейным ценностям.

Нардеп также отметила необходимость создания центра по защите лиц, пострадавших от насилия, — не только для детей, но и женщин, и мужчин.

Депутат попросила предусмотреть эти вопросы при реализации Программы развития социальной защиты населения Бишкека на 2026-2028 годы.

Напомним, в республике функционирует телефон доверия Министерства труда, соцобеспечения и миграции — 111.
