Телефон доверия для детей: за восемь месяцев поступило 47 тысяч 302 звонка

За восемь месяцев 2025 года поступило 47 тысяч 302 телефонных обращения (или 194 звонка в сутки, 5 тысяч 912 в месяц). Об этом сообщает Минтруда.

По его данным, 1 тысяча 800 абонентов просили консультацию или оказание им помощи (от детей поступило 755, или 42 процента, от взрослых — 1 тысяча 45, или 58 процентов). Из них по 1 тысяче 294 обращениям даны консультации и рекомендации, 349 абонентам даны психологические консультации, 157 обращений перенаправлены в районные и городские управления труда, социального обеспечения и миграции, а также в органы внутренних дел.

Из 1 тысячи 800 звонков: мужчины — 15,7 процента, женщины — 42,3 процента, мальчики — 11,6 процента, девочки — 30,3 процента.

Большинство абонентов (374, из них 318 детей) звонили по вопросам воспитания и поведения ребенка, взаимоотношений детей и родителей. 344 абонента (из них 16 детей) просили оказать социальную помощь, 241 (169 детей) обращался по поводу психологических расстройств.

Другие категории обращений включали помощь (9,5 процента), вопросы системы образования (6,7 процента), сообщения о жестоком обращении и насилии в отношении детей (6,6 процента), семейные отношения и конфликты (5,3 процента), информацию о работе центра (3,5 процента), медицинское обеспечение (2,4 процента), семейное насилие (2,3 процента), пренебрежительное отношение к детям (1,9 процента), жалобы на работу госорганов (1,8 процента), рэкет в школе (1,2 процента) и суицид (1,1 процента).

Географическое распределение звонков:

Бишкек — 24,8 процента от общего количества звонков;

Чуйская область — 9,5 процента;

Джалал-Абадская область — 5,4 процента;

Ош — 4,3 процента;

Ошская область — 4,3 процента;

Иссык-Кульская область — 3,5 процента;

Баткенская область — 2,2 процента;

Нарынская область — 2,2 процента;

Таласская область — 1,3 процента;

Анонимные звонки — 42,5 процента.

Необходимо отметить, что для решения поступивших вопросов часто требуется вмешательство специальных служб. В результате 157 обращений перенаправлены: в районные и городские управления труда, социального обеспечения и миграции — 129 (82,2 процента), органы внутренних дел — 27 (17,2 процента), МЧС (служба 112) — 1 (0,6 процента).

В ходе совместной работы своевременно выявлены семьи и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и приняты меры по различным категориям: жестокое обращение с детьми, семейное насилие, пренебрежение к детям, оказание социальной помощи, семейные конфликты, рэкет в школах и другое.

Количество обращений за восемь месяцев 2025 года (1 тысяча 800 звонков) по сравнению с аналогичным периодом 2024-го (1 тысяча 326 звонков) увеличилось на 35,7 процента.