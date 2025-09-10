21:41
Общество

В Бишкеке откроется комбинированная фотовыставка «Прекрасный возраст»

В Национальном историческом музее 16 сентября откроется комбинированная фотовыставка «Прекрасный возраст» Арууке Табылды кызы.

«Прекрасный возраст» — это важный и красивый проект, который стремится разрушить стереотипы и по-новому взглянуть на образ женщин старшего возраста в нашем обществе. Он через язык кино и фотографии хочет вернуть им видимость и пространство для самовыражения. Выставка напомнит всем нам, что зрелость — это не увядание, а время внутренней силы, свободы и нового расцвета», — отметили организаторы.

В экспозиции, которая продлится до 5 октября, представлены 25 работ с аудиосопровождением и инклюзивной адаптацией.
