Общество

В Астане пройдет VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий

Столица Казахстана 17–18 сентября станет местом проведения VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Как сообщают организаторы, ожидается участие более 100 делегаций примерно из 60 стран. Среди участников — духовные лидеры ислама, христианства, буддизма, иудаизма, индуизма, даосизма, зороастризма и синтоизма, а также представители международных организаций, ученые, политики и общественные деятели.

На предстоящем глобальном межконфессиональном форуме ожидается присутствие ряда наиболее авторитетных духовных лидеров мира, включая Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Великого имама Аль-Азхара шейха Ахмеда ат-Тайиба.

От Кыргызстана в работе съезде примет участие муфтий Абдулазиз Закиров.

В комментарии 24.kg он отметил, что впервые принимает участие в работе съезда и отметил, что эта встреча является знаковым событием в современном мире, который сталкивается со множеством вызовов и конфликтов.

«Мое участие в этом важном форуме, наряду с лидерами других религий, подчеркивает приверженность Кыргызстана принципам межконфессионального диалога и гармонии. Мы живем в многонациональной и многоконфессиональной стране, и для нас крайне важно укреплять мир и взаимопонимание между различными общинами.

На повестке дня стоят такие актуальные вопросы, как роль религий в построении справедливого общества, противодействие экстремизму и терроризму, сохранение культурного и духовного наследия, а также содействие устойчивому развитию. Я представляю позицию мусульман Кыргызстана по этим вопросам, акцентируя внимание на ценностях умеренности, толерантности и созидания, которые являются неотъемлемой частью ислама.

Особенно хочу отметить, что подобные встречи дают уникальную возможность для открытого диалога, обмена мнениями и выработки общих подходов к решению глобальных проблем. Необходимо укреплять связи с религиозными лидерами со всего мира, что способствует укреплению международных отношений и повышению авторитета Кыргызстана на мировой арене.

Мы убеждены, что только через диалог и взаимное уважение можно достичь прочного мира и согласия. Ислам как религия мира призывает к этому», — добавил Абдулазиз Закиров.

из интернета
Фото из интернета. Съезд

Основные мероприятия программы:

16 сентября — состоится XXIII заседание секретариата под председательством председателя сената парламента Казахстана — руководителя секретариата съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулена Ашимбаева.

В этот же день пройдет специальная сессия по защите религиозных святынь под эгидой Альянса цивилизаций ООН. В ней примут участие ведущие религиозные и политические лидеры, дипломаты, представители общественных и международных организаций для обсуждения глобальных вызовов, связанных с угрозами для мест поклонения и религиозных объектов.

17 сентября — пройдет пленарное заседание съезда с участием президента Казахстана. Центральная тема заседания — «Диалог религий: синергия во имя будущего». В рамках пленарного заседания состоится серия секционных заседаний, посвященных актуальным глобальным вопросам.

18 сентября — пройдет II Форум молодых религиозных лидеров на тему «Молодежь за мирное сосуществование: синергия во имя будущего».

Справка:

Съезд лидеров мировых и традиционных религий был впервые проведен в Астане в сентябре 2003 года. С тех пор он регулярно проходит каждые три года в столице Казахстана, собирая высоких представителей крупнейших религий мира для продвижения диалога, мира и взаимопонимания.

За два десятилетия съезд укрепил свой статус одной из наиболее авторитетных международных площадок духовных лидеров, подтвердив роль Казахстана как центра диалога и продвижения мира и сотрудничества между цивилизациями.

Форум стал уникальной международной площадкой межрелигиозной дипломатии и проводится в Дворце мира и согласия — знаковом сооружении в форме пирамиды, построенном в 2006 году специально для этих целей.
