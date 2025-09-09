11:14
USD 87.45
EUR 102.59
RUB 1.07
Общество

В 2024 году на тонировке авто государство заработало более 650 миллионов сомов

За 2024 год в бюджет страны поступило 650 миллионов 100 тысяч сомов за разрешения на тонирование боковых стекол передних дверей транспортных средств. Такие данные содержатся в отчете кабинета министров об исполнении республиканского бюджета за прошлый год.

Отмечается, что план был установлен в сумме 469 миллионов 900 тысяч сомов. Было собрано на 225 миллионов 800 тысяч сомов больше, чем за 2023 год.

Также сообщается, что сборы за регистрацию и перерегистрацию автомобильных средств за 2024 год составили 3 миллиарда 159 миллионов 500 тысяч сомов, что на 168 миллионов 600 тысяч сомов больше, чем за 2023 год.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/342756/
просмотров: 206
Версия для печати
Материалы по теме
Круглосуточные отделы по регистрации авто не будут работать в это воскресенье
В Кыргызстане обновили стоимость тонировки автомобилей: новые категории и тарифы
Кабмин изменил правила регистрации транспорта и сдачи экзаменов на права
Почти 690 тысяч нарушений ПДД выявили в Кыргызстане за семь месяцев
Кабмин планирует снизить стоимость разрешения на тонировку стекол в Кыргызстане
В Кара-Куле выявили факт незаконной регистрации автомобилей. Есть задержанный
Регистрацию автомобилей временно прекратили в Нарыне
Три отдела по регистрации транспорта в Бишкеке будут работать до часу ночи
Госбюджет получил более 650 миллионов сомов от тонировки передних стекол авто
Узбекистан собирает с тонированных авто Кыргызстана по $15 — Дастан Бекешев
Популярные новости
Пятнадцать врачей НЦОМиД готовы уволиться&nbsp;&mdash; не&nbsp;согласны с&nbsp;решением Минздрава Пятнадцать врачей НЦОМиД готовы уволиться — не согласны с решением Минздрава
Улица Алма-Атинская и&nbsp;дорога на&nbsp;ГЭС-5 превратились в&nbsp;одну большую стройку Улица Алма-Атинская и дорога на ГЭС-5 превратились в одну большую стройку
Расширение проспекта Айтматова. Вместо компенсаций мэрия подает иски на&nbsp;жителей Расширение проспекта Айтматова. Вместо компенсаций мэрия подает иски на жителей
Как стать донором крови в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;что это дает Как стать донором крови в Кыргызстане и что это дает
Бизнес
Собери свой MIX тариф от&nbsp;MEGA Собери свой MIX тариф от MEGA
Visa и&nbsp;MBank запускают She&rsquo;s Next в&nbsp;Кыргызстане для женщин-предпринимателей Visa и MBank запускают She’s Next в Кыргызстане для женщин-предпринимателей
Мгновенное подключение и&nbsp;максимум выгоды: тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA Мгновенное подключение и максимум выгоды: тариф «Мамлекеттик» от MEGA
Новый тариф для государственных служащих &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; Новый тариф для государственных служащих «О!Мамлекеттик»
9 сентября, вторник
11:11
Саудовский фонд выделит $50 миллионов на строительство новых школ в КР Саудовский фонд выделит $50 миллионов на строительство...
11:08
Подозреваемых в нападении на супружескую пару в ТЦ Vefa задержали в Бишкеке
11:07
В Кыргызстане усилят контроль за оборотом нефтепродуктов
11:05
Собери свой MIX тариф от MEGA
11:04
Эльдар Абакиров: Количество школ не соответствует росту числа учеников в КР