Минюст КР предлагает запретить внесение правок в кодексы более одного раза в год

Минюст предлагает запретить внесение правок в кодексы более одного раза в год. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию при обсуждении законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам периодичности внесения изменений в кодексы» заявила заместитель министра юстиции Сайра Ызакова.

По ее словам, документ разработан в рамках дебюрократизации государственной системы.

«В последнее время появилась тенденция слишком частого внесения поправок в различные кодексы, что приводит к снижению правовой неустойчивости их деятельности. Это не есть хорошо для инвесторов, бизнеса. Мы предлагаем запретить вносить какие-либо правки в кодексы более одного раза в год.

Но есть исключения — по решению президента страны или Конституционного суда можно вносить правки в кодексы. Стоит отметить, что Налоговый и Цифровой кодексы сегодня работают по этой же аналогии — не более одного раза в год можно вносить поправки. Все предлагаемые изменения будут формироваться правительством и потом единым законопроектом вносятся раз в год. Имеется 19 кодексов, наш законопроект затрагивает 17 кодексов», — пояснила Сайра Ызакова.

Однако депутаты выступили против законопроекта, отметив, что он противоречит Конституции.

Балбак Тулобаев отметил, что госорганы, ссылаясь на дебюрократизацию, делают только хуже. «Вы же лишаете нас, нардепов, нашей прямой функции — законодательной, права инициировать различные поправки. Такие законы нельзя одобрять, нужно его вернуть», — добавил он.

Ряд депутатов также раскритиковал законопроект, отметив, что поправки ограничивают права и обычных граждан.

В итоге парламентарии вернули документ разработчикам.