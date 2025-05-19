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Экономика

Стартап-проекты в КР получат доступ к льготному кредитованию

В рамках госпрограммы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства стартап-проекты тоже получат доступ к льготному кредитованию. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила начальник управления инвестиционной деятельности Финансово-кредитного фонда при Минфине Жанара Орозалиева.

По ее словам, зачастую предприниматель, только начинающий бизнес, не знает, куда обращаться, какие документы собирать, где найти финансы. «Многим стартап-проектам финансово-кредитные учреждения с опасением предоставляют кредиты, а в госпрограмме для них будет хорошая помощь и поддержка», — сказала Жанара Орозалиева.

Она отметила, что в 2025 году со стороны кабинета министров КР утвержден проект льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.

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«Кредиты выдаются под 8 процентов годовых. Таким образом субъектам предоставляется хорошая возможность реализовать свою предпринимательскую деятельность. Кредит можно получить на пять лет. Программой предусмотрено много направлений. В целом сумма финансирования составляет 500 миллионов сомов на 2025 год», — добавила Жанара Орозалиева.

Программа рассчитана на 2025–2030 годы и направлена на стимулирование устойчивого экономического роста, развитие приоритетных отраслей, создание рабочих мест и расширение доступа бизнеса к финансированию.

Реализация проекта осуществляется за счет республиканского бюджета и собственных средств ОАО «Микрокредитная компания «Фонд развития предпринимательства».

В эфире со ссылкой на данные Нацстаткома отмечено, что в 2024 году в КР зарегистрировано 18,1 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса, что на 20 процентов больше, чем в 2023-м. Самое большое количество таких действующих предприятий — в Бишкеке и Чуйской области.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/329554/
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