Кыргызский театр кукол приглашает на спектакль-коврик

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева 30 января и 1 февраля приглашает на премьеру спектакля «Деревяшки. Город для Пиноккио».

Это интерактивная постановка, созданная на основе сказки Карло Коллоди «История деревянной куклы».

«Вместе с главным героем Пиноккио дети построят город из деревянных фигурок. В этом спектакле зрители сами становятся участниками действия. Каждый новый город, построенный во время игры, увлекателен и неповторим, как и приключения самого Пиноккио», — отметили в театре.

Представления проходят в формате спектакля-коврика: 20-30 детей располагаются на мягком игровом покрытии в фойе театра, вокруг них разложены деревянные блоки: кубы, арки, башни, мосты и домики.

Возраст участников: 3-9 лет.

Продолжительность: 40-45 минут.

Язык: кыргызский, русский.