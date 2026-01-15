23:01
USD 87.45
EUR 101.71
RUB 1.12
Общество

Кыргызский театр кукол приглашает на спектакль-коврик

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева 30 января и 1 февраля приглашает на премьеру спектакля «Деревяшки. Город для Пиноккио».

Это интерактивная постановка, созданная на основе сказки Карло Коллоди «История деревянной куклы».

«Вместе с главным героем Пиноккио дети построят город из деревянных фигурок. В этом спектакле зрители сами становятся участниками действия. Каждый новый город, построенный во время игры, увлекателен и неповторим, как и приключения самого Пиноккио», — отметили в театре.

Представления проходят в формате спектакля-коврика: 20-30 детей располагаются на мягком игровом покрытии в фойе театра, вокруг них разложены деревянные блоки: кубы, арки, башни, мосты и домики.

Возраст участников: 3-9 лет.
Продолжительность: 40-45 минут.
Язык: кыргызский, русский.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358030/
просмотров: 131
Версия для печати
Материалы по теме
Ошский театр кукол примет участие в международном фестивале в Алматы
Кыргызский театр кукол откроет новый сезон 4 октября
Руслан Ставриди назначен директором Театра кукол имени Мусы Жангазиева
Кыргызский театр кукол осенью примет участие в нескольких фестивалях
Кыргызский театр кукол приглашает на премьеру спектакля «Карлик Нос»
Кыргызский театр кукол приглашает на премьеру спектакля «Маленький принц»
Кыргызский театр кукол приглашает на премьеру спектакля «Странник Кранц»
Артисты Кыргызского государственного театра отправились на гастроли по регионам
Кыргызский театр кукол приглашает 1 июня на премьеру спектакля
Сказка Пушкина на кыргызский лад. Театр кукол приглашает на новый спектакль
Популярные новости
Орозо-2026: когда в&nbsp;Кыргызстане начнется мусульманский пост Орозо-2026: когда в Кыргызстане начнется мусульманский пост
Кыргызгидромет объявил штормовое предупреждение: ожидается резкое похолодание Кыргызгидромет объявил штормовое предупреждение: ожидается резкое похолодание
Справку формы 083 при обмене бессрочных водительских прав требовать не&nbsp;будут Справку формы 083 при обмене бессрочных водительских прав требовать не будут
Неделя-24. Чиновники съездили в&nbsp;хадж, а&nbsp;Бишкек продолжает терять свою историю Неделя-24. Чиновники съездили в хадж, а Бишкек продолжает терять свою историю
Бизнес
Впервые в&nbsp;Бишкеке: начало продаж мегапроекта All-in-One Royal Central Park Впервые в Бишкеке: начало продаж мегапроекта All-in-One Royal Central Park
Прием платежей для бизнеса по&nbsp;новым требованиям налоговой: решение от&nbsp;MegaPay Прием платежей для бизнеса по новым требованиям налоговой: решение от MegaPay
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: Восстановлена работа газовых счетчиков с&nbsp;телеметрией «Газпром Кыргызстан»: Восстановлена работа газовых счетчиков с телеметрией
Всего два дня! Успейте подключить интернет и&nbsp;ТВ от&nbsp;SAIMA со&nbsp;скидкой 30&nbsp;процентов Всего два дня! Успейте подключить интернет и ТВ от SAIMA со скидкой 30 процентов
15 января, четверг
22:43
Кыргызский театр кукол приглашает на спектакль-коврик Кыргызский театр кукол приглашает на спектакль-коврик
22:23
Главным тренером чемпиона Кыргызстана по футболу стал специалист из Барселоны
22:00
Погранслужба напомнила о правилах пребывания граждан Казахстана в Кыргызстане
21:46
Футбольный клуб Кыргызстана подписал контракт с одним из лучших игроков Грузии
21:20
В Бишкеке автомобили оставляют на пешеходной зоне Аллеи молодежи