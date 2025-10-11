16:00, 11 октября 2025, Бишкек - 24.kg, Анастасия БЕНГАРД
Ошский театр кукол примет участие в международном фестивале в Алматы
Ошский государственный театр кукол примет участие в международном фестивале в Алматы. Об этом сообщает Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики.
Фото Минкультуры
По его данным, Государственный театр кукол Алматы планирует провести с 10 по 14 октября I Международный фестиваль театров кукол. Он приурочен к 90-летнему юбилею театра, а его основная цель — возрождение искусства кукольного театра и укрепление международного творческого сотрудничества. В рамках мероприятия пройдут творческие встречи, мастер-классы и лекции с участием известных отечественных и зарубежных специалистов.
В связи с этим Ошский областной театр кукол имени Н.Шамурзаева успешно прошел отборочный этап по решению экспертной комиссии фестиваля и приглашен к участию со спектаклем «Телефонный мальчик».