Ошский театр кукол примет участие в международном фестивале в Алматы

Ошский государственный театр кукол примет участие в международном фестивале в Алматы. Об этом сообщает Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики.

Фото Минкультуры

По его данным, Государственный театр кукол Алматы планирует провести с 10 по 14 октября I Международный фестиваль театров кукол. Он приурочен к 90-летнему юбилею театра, а его основная цель — возрождение искусства кукольного театра и укрепление международного творческого сотрудничества. В рамках мероприятия пройдут творческие встречи, мастер-классы и лекции с участием известных отечественных и зарубежных специалистов.

В связи с этим Ошский областной театр кукол имени Н.Шамурзаева успешно прошел отборочный этап по решению экспертной комиссии фестиваля и приглашен к участию со спектаклем «Телефонный мальчик».