В Бишкеке откроется итоговая выставка графического проекта «Возрождение»

В Бишкеке пройдет итоговая выставка графического проекта «Возрождение». Об этом сообщили в пресс- службе Министерства культуры, информации и молодежной политики КР.
По ее данным, мероприятие пройдет 4 сентября в 16.00 в галерее «Эмен багы», организатор — Союз художников Кыргызстана при поддержке Минкультуры.
Проект «Возрождение» стал первым инициативным мероприятием Союза художников, направленным на развитие графики в стране. Он проходил в три этапа:
- онлайн-отбор участников из всех регионов;
- пленэр в Караколе;
- работа в мастерских с использованием техники эстампа.
Художники создавали произведения, отражающие природу Кыргызстана, культурное наследие, традиции, а также духовную и общественную жизнь страны.
Отмечается, что лучшие работы участников будут переданы в музейные коллекции.