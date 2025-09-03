20:59
USD 87.44
EUR 101.92
RUB 1.08
Общество

В Бишкеке откроется итоговая выставка графического проекта «Возрождение»

В Бишкеке пройдет итоговая выставка графического проекта «Возрождение». Об этом сообщили в пресс- службе Министерства культуры, информации и молодежной политики КР.

По ее данным, мероприятие пройдет 4 сентября в 16.00 в галерее «Эмен багы», организатор — Союз художников Кыргызстана при поддержке Минкультуры.

Минкультуры
Фото Минкультуры. В Бишкеке откроется итоговая выставка графического проекта «Возрождение»

Проект «Возрождение» стал первым инициативным мероприятием Союза художников, направленным на развитие графики в стране. Он проходил в три этапа:

  • онлайн-отбор участников из всех регионов;
  • пленэр в Караколе;
  • работа в мастерских с использованием техники эстампа.

Художники создавали произведения, отражающие природу Кыргызстана, культурное наследие, традиции, а также духовную и общественную жизнь страны.

Отмечается, что лучшие работы участников будут переданы в музейные коллекции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/342095/
просмотров: 105
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке откроется персональная выставка Таланта Огобаева In search
В Бишкеке открылась выставка «Умай Ашуу: код Манаса»
Максат Жумаев назначен директором киностудии «Кыргызфильм»
Минкультуры прокомментировало дело о нецелевом расходовании 27 миллионов сомов
Сотрудники Минкультуры подозреваются в нецелевом расходовании 27 миллионов сомов
В Бишкеке пройдут Дни турецкого кино с участием известных актеров
Когда поет душа моя. Персональная выставка Нурбека Жолбунова откроется в Бишкеке
Саиде Мирзиеевой показали проекты кыргызстанских предпринимательниц
Фильм «Курак» примет участие в Пусанском международном кинофестивале
Кыргызская научная экспедиция в Монголии завершила первую фазу работы
Популярные новости
Будьте осторожны! В&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области ожидается сильный ветер Будьте осторожны! В Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер
В&nbsp;южной части Бишкека произошла авария. Временно отключена подача воды В южной части Бишкека произошла авария. Временно отключена подача воды
Проверку знаний ПДД для нарушителей решили отложить Проверку знаний ПДД для нарушителей решили отложить
Девушка из&nbsp;Кыргызстана стала пилотом в&nbsp;25&nbsp;лет: история Айбарчын Абдыразаковой Девушка из Кыргызстана стала пилотом в 25 лет: история Айбарчын Абдыразаковой
Бизнес
Осторожно: мошенники выдают себя за&nbsp;сотрудников&nbsp;О! и&nbsp;выманивают SMS-коды Осторожно: мошенники выдают себя за сотрудников О! и выманивают SMS-коды
Футбол в&nbsp;Бишкеке! Поддержи сборную на&nbsp;Кубке Азии U-23&nbsp;с MEGA и&nbsp;MegaTV Футбол в Бишкеке! Поддержи сборную на Кубке Азии U-23 с MEGA и MegaTV
Скорость, качество, возможности: Beeline развивает сеть Скорость, качество, возможности: Beeline развивает сеть
С&nbsp;1&nbsp;сентября штраф за&nbsp;отсутствие ОСАГО&nbsp;&mdash; как оплатить онлайн с&nbsp;кешбэком С 1 сентября штраф за отсутствие ОСАГО — как оплатить онлайн с кешбэком
3 сентября, среда
20:42
В Бишкеке откроется итоговая выставка графического проекта «Возрождение» В Бишкеке откроется итоговая выставка графического прое...
20:24
ГНС Кыргызстана переводит перерегистрацию налогоплательщиков в цифровой формат
20:00
Стал известен соперник кыргызстанца Муртазали Магомедова в бою за контракт с UFC
19:45
Даже однократное употребление наркотиков опасно — психиатр-нарколог
19:44
Артист Кыргызского театра кукол стал участником международной школы-лаборатории