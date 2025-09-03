В Бишкеке пройдет итоговая выставка графического проекта «Возрождение». Об этом сообщили в пресс- службе Министерства культуры, информации и молодежной политики КР.

По ее данным, мероприятие пройдет 4 сентября в 16.00 в галерее «Эмен багы», организатор — Союз художников Кыргызстана при поддержке Минкультуры.

Фото Минкультуры. В Бишкеке откроется итоговая выставка графического проекта «Возрождение»

Проект «Возрождение» стал первым инициативным мероприятием Союза художников, направленным на развитие графики в стране. Он проходил в три этапа:

онлайн-отбор участников из всех регионов;

пленэр в Караколе;

работа в мастерских с использованием техники эстампа.

Художники создавали произведения, отражающие природу Кыргызстана, культурное наследие, традиции, а также духовную и общественную жизнь страны.

Отмечается, что лучшие работы участников будут переданы в музейные коллекции.