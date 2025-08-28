17:10
USD 87.35
EUR 101.23
RUB 1.08
Общество

Переход на 12-летку. А сколько детей у вас в классе? Опрос

В социальных сетях появилась информация, что первоклассников принимают в переполненные классы — по 40-60 человек.

Ранее в Министерство просвещения сообщали, что школы самостоятельно определяют количество доступных мест для приема новых учеников в зависимости от проектной мощности и условий.

При этом действует обязательная норма наполняемости классов — не более 36 учеников.

По словам начальника управления школьного, внешкольного и дополнительного образования Минпросвещения Айнуры Кусеиновой, норма должна выполняться, чтобы сохранить качество образования.

При этом заместитель министра просвещения Лира Самыкбаева отмечала, что школы изначально планировали определенные квоты, но позже увеличили количество мест с учетом детей. «Например, школа № 82 Ленинского района изначально давала 130 мест, а позже дополнительно увеличили квоту до 413 мест», — говорила она на пресс-конференции. Однако не уточняла, сколько детей будет в классах.

Редакция 24.kg решила поинтересоваться у читателей.

Сколько учеников в вашем первом классе?

Сколько учеников в вашем втором классе?
В связи с переходом на 12-летнее образование запись в этом году ведется сразу в первый и второй классы. Детей, рожденных в 2018 году, система автоматически распределит во второй класс, рожденных в 2019-м — в первый.

Поздняя регистрация продлится до 30 сентября.

Согласно открытым данным на портале 1mektep.edu.gov.kg, всего в школы зарегистрировали более 209 тысяч детей, 97 тысяч мест еще остаются вакантными.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341345/
просмотров: 137
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкек отмечает День независимости: опрос показал, как горожане помнят историю
В Военно-Антоновке завершено строительство проблемной школы
Ош: школа № 3 в селе Мырза-Аке отремонтирована спустя 60 лет
В Минпросвещения сделали заявление относительно школ «Сапат»
Дети горного села Кайынды будут учиться в новой школе
В Минпросвещения не комментируют передачу школ «Сапат» в его ведение
Объединение школ в Бишкеке продолжится
Нарын: новая школа в селе Таш-Добо будет сдана в эксплуатацию 1 сентября
Дополнительный набор школьников в 1-2-е классы откроется с 25 августа
Департамент образования Бишкека прокомментировал объединение школ № 14 и 37
Популярные новости
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из&nbsp;РФ автомобилем Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из РФ автомобилем
Возвращение Асмана: в&nbsp;сети показали масштабный макет города будущего Возвращение Асмана: в сети показали масштабный макет города будущего
В&nbsp;Германии учительница ушла на&nbsp;больничный 16&nbsp;лет назад с&nbsp;сохранением зарплаты В Германии учительница ушла на больничный 16 лет назад с сохранением зарплаты
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; готовится к&nbsp;дебютному выпуску еврооблигаций «Элдик Банк» готовится к дебютному выпуску еврооблигаций
В&nbsp;ТРЦ &laquo;Дордой Плаза&raquo; открыли новый ресторан KFC В ТРЦ «Дордой Плаза» открыли новый ресторан KFC
Почему важно заботиться о&nbsp;сердце и&nbsp;сосудах после&nbsp;40? Почему важно заботиться о сердце и сосудах после 40?
Связь для тех, кто служит стране: MEGA представила тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; Связь для тех, кто служит стране: MEGA представила тариф «Мамлекеттик»
28 августа, четверг
17:03
Камчыбек Ташиев построил новый дом еще для одного одноклассника в Кара-Суу Камчыбек Ташиев построил новый дом еще для одного однок...
17:00
Переход на 12-летку. А сколько детей у вас в классе? Опрос
16:55
В Намангане от жен узбекских имамов потребовали снять хиджабы
16:30
«Суйу Бьюти Фест» в Бишкеке: Доминик Джокер зажег на сцене
16:00
Школьные учебники. Почему в Кыргызстане родители вновь тратят на них деньги