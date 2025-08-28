Переход на 12-летку. А сколько детей у вас в классе? Опрос

В социальных сетях появилась информация, что первоклассников принимают в переполненные классы — по 40-60 человек.

Ранее в Министерство просвещения сообщали, что школы самостоятельно определяют количество доступных мест для приема новых учеников в зависимости от проектной мощности и условий.

При этом действует обязательная норма наполняемости классов — не более 36 учеников.

По словам начальника управления школьного, внешкольного и дополнительного образования Минпросвещения Айнуры Кусеиновой, норма должна выполняться, чтобы сохранить качество образования.

При этом заместитель министра просвещения Лира Самыкбаева отмечала, что школы изначально планировали определенные квоты, но позже увеличили количество мест с учетом детей. «Например, школа № 82 Ленинского района изначально давала 130 мест, а позже дополнительно увеличили квоту до 413 мест», — говорила она на пресс-конференции. Однако не уточняла, сколько детей будет в классах.

Редакция 24.kg решила поинтересоваться у читателей.

В связи с переходом на 12-летнее образование запись в этом году ведется сразу в первый и второй классы. Детей, рожденных в 2018 году, система автоматически распределит во второй класс, рожденных в 2019-м — в первый.

Поздняя регистрация продлится до 30 сентября.

Согласно открытым данным на портале 1mektep.edu.gov.kg, всего в школы зарегистрировали более 209 тысяч детей, 97 тысяч мест еще остаются вакантными.