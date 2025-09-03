08:43
Общество

В Кыргызстане упрощают процедуру лицензирования частных школ

Министерство просвещения проводит работу по упрощению порядка лицензирования частных школ.

По данным пресс-службы ведомства, согласно новым правилам, срок рассмотрения заявлений на получение лицензии сокращен с 30 до 20 дней. Отменены выезд комиссии для предлицензионной проверки и деятельность лицензионного совета. Министерство чрезвычайных ситуаций и Министерство здравоохранения сокращают сроки выдачи заключений, а Министерство цифрового развития разрабатывает автоматизированную систему лицензирования.

«Теперь при наличии всех необходимых документов получение лицензии станет проще и быстрее. Открыть частную школу можно, обратившись в аппарат полномочного представителя президента в областях и территориальные органы управления образования по месту расположения будущего учебного заведения. Специалисты окажут консультационную поддержку и подробно разъяснят порядок получения лицензии», — добавили в Минпросвещения.

Чиновники призывают предпринимателей, инвесторов и общественные организации активнее участвовать в развитии сферы частного образования.

Отметим, что, по данным министерства, в республике функционирует 224 частные школы, в 2024/2025 учебном году их было 204.
