Кыргызстанцы примут участие в фестивале детского кино «Хрустальный нерпенок»

В Улан-Удэ с 25 по 30 сентября пройдет III фестиваль детского, юношеского и семейного кино «Хрустальный нерпенок». Об этом сообщает Министерство культуры Республики Бурятия.

Показы пройдут в рамках трех конкурсных программ: полнометражного игрового кино, короткометражного игрового кино и анимации.

Участвуют картины из Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана. Ожидается участие фильмов из Монголии — более 30 конкурсных и внеконкурсных работ.

За два года работы фестиваля показано более 80 кинофильмов, проведено более 10 творческих встреч и мастер-классов, организован конкурс для детей «Нерпенок в поисках друзей». За время работы мероприятие посетило более 15 тысяч человек.