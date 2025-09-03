08:43
Безопасность детей. «Тревожные кнопки» установлены во всех школах Бишкека

«Тревожные кнопки» установлены во всех школах Бишкека. Об этом заявлено на коллегии в столичной мэрии.

Отмечается, что на их обслуживание в этом году выделено 15 миллионов сомов. Также выделено еще 24,6 миллиона на установку систем видеонаблюдения в школах и детских садах, где оборудования пока нет. Тендер объявлен.

По данным муниципалитета, в городе функционируют 120 школ и 118 детских садов. В первом полугодии семь дошкольных образовательных организаций переданы в муниципальную собственность. В некоторых из них уже начат капитальный ремонт.

По итогам 2024-2025 учебного года школу окончили 236 тысяч 947 бишкекских учащихся, в том числе 25 тысяч 128 первоклассников.

Из 125 поступивших заявок по программе «Депозит молодого учителя» отобрано 100 педагогов, на поддержку которых из местного бюджета выделено 7,7 миллиона сомов.
