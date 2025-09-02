Размеры алиментов, взимаемых в суде и системе нотариата, одни и те же, установлены нормативными правовыми актами. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила начальник управления нотариата, регистрации юридических лиц и апостилирования Минюста Асель Абакирова.

По ее словам, у некоторых граждан возникает вопрос, могут ли они получить алименты в большем размере через нотариуса.

«Размеры не поменялись. Раньше судья мог назначить алименты от зарплаты должника или от среднемесячной зарплаты в том или ином регионе — в зависимости от того, что хотел заявитель. Точно такой же подход и у нотариуса. Если у должника заработок хороший, то могут взять его в основу. Если же должник нигде не работает и у заявителя нет информации о доходах, тогда нотариус берет данные с официального сайта Нацстаткома», — пояснила Асель Абакирова.

Она добавила, что за нотариальным приказом могут обращаться не только женщины, но и мужчины. «Есть дети, которых воспитывают только отцы, а их матери уехали на заработки и не участвуют в содержании. Госпошлина взыскивается не с заявителя, а с должника», — отметила начальник управления.

Нотариальный приказ, по ее словам, не выдается в отношении иностранцев, лиц без гражданства и граждан КР, находящихся за пределами страны.

Напомним, в рамках дебюрократизации в КР дополнен привычный путь взыскания алиментов через суд более быстрым инструментом. Заявитель имеет право подать заявление нотариусу в бесспорных случаях, когда нет необходимости устанавливать или оспаривать отцовство, и тот в течение трех дней выносит нотариальный приказ.