Общество

В КР предлагают запустить государственный майнинг и сформировать крипторезерв

В Кыргызстане предложены изменения в Закон «О виртуальных активах», направленные на расширение регулирования цифровых токенов, внедрение государственных инструментов майнинга и создание системы лицензирования. Законопроект внесен на рассмотрение Жогорку Кенеша кабмином.

Согласно ему, в юридическую терминологию вводятся новые определения, включая стейблкоины, обеспеченные фиатной валютой, и токены, обеспеченные реальными активами (RWA Token). 

Законопроект также предусматривает создание государственного криптовалютного резерва и проведение государственного майнинга с использованием инфраструктуры и ресурсов государства.

Документ расширяет полномочия президента по установлению правил эмиссии, обращения и регулирования виртуальных активов, а также внедряет специальные регулятивные режимы для тестирования инновационных услуг и технологий на ограниченной территории — так называемые регулятивные песочницы.

В законопроекте уточнены функции уполномоченных органов: один орган отвечает за регулирование и выдачу лицензий поставщикам услуг виртуальных активов, другой — за надзор, контроль и мониторинг соблюдения законодательства, включая меры по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма. 

Кроме того, документ регулирует регистрацию майнеров, условия и требования к майнинговому оборудованию, а также порядок лицензирования юридических лиц, участвующих в обороте виртуальных активов.
