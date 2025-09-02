Почему алименты проще взыскать через нотариуса, рассказали в Минюсте

Начальник управления нотариата, регистрации юридических лиц и апостилирования Министерства юстиции Асель Абакирова в эфире «Биринчи радио» рассказала о том, почему алименты проще взыскивать через нотариуса.

По ее словам, плюсы можно ощутить, начиная с подачи заявления, — есть нотариусы с более гибким графиком, работающие по вечерам и круглосуточно. Это не сравнится с судебной системой.

«Когда человек хочет обратиться в суд, он думает, что ему нужно нанять адвоката, представителя, что тоже стоит денег. При обращении к нотариусу он говорит, какие документы нужно собрать. Если нет ИНН должника (бывшего супруга/отца детей), нотариус может подсказать, что нужно получить выписку из Центра обслуживания населения или по фамилии из АИС «ЗАГС». Если женщина не знает, где находится должник, то можно посмотреть по АИС «Адресно-справочное бюро» место регистрации и по АИС «Санарип аймак» место фактического проживания. Кроме того, нотариус может дать готовый образец заявления о взыскании алиментов. Это все большая помощь», — сказала Асель Абакирова.

Она добавила, что раньше для уплаты госпошлины нужно было идти в банк, а у нотариуса можно оплатить через QR-код.

«Когда процесс идет тет-а-тет, это намного облегчает процедуру. Иногда люди просто не хотят идти в суд — есть барьер, нет денег на адвоката, который бы все объяснил. Кстати, алименты можно получить не только у бывшего супруга, но и у настоящего, который не содержит детей. В суд женщина не пошла бы, а к нотариусу может спокойно обратиться — нет эмоционального, психологического барьера», — отметила начальник управления.

Напомним, в рамках дебюрократизации в КР дополнен привычный путь взыскания алиментов через суд более быстрым и удобным инструментом. Заявитель имеет право подать заявление нотариусу в бесспорных случаях, когда нет необходимости устанавливать или оспаривать отцовство или привлекать третьих лиц, и тот в течение трех дней выносит нотариальный приказ.