15:09
USD 87.39
EUR 102.55
RUB 1.08
Общество

МИД поясняет о порядке пребывания граждан Кыргызстана в США

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики информирует о порядке определения срока пребывания граждан КР в Соединенных Штатах Америки и обращает внимание на следующие ключевые моменты:

— срок пребывания в Соединенных Штатах определяется сотрудником Службы таможенного и пограничного контроля США при каждом въезде, независимо от срока действия визы;

— по прибытии рекомендуется проверять дату разрешенного пребывания через онлайн-сервис Службы таможенного и пограничного контроля (форма I-94). Проверку можно осуществить по ссылке: https://i94.cbp.dhs.gov;

— указанный срок подлежит строгому соблюдению. Нарушение визового режима может повлечь негативные правовые последствия.

Министерство иностранных дел напоминает о необходимости своевременного выезда с территории США, не позднее даты, указанной в форме I-94.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341912/
просмотров: 184
Версия для печати
Материалы по теме
В швейном цеху Бишкека 37 иностранцев работали с поддельными документами
Как выглядел Ниагарский водопад в День независимости Кыргызстана
В США волонтерам и гуманитарным фондам запретили помогать нелегальным мигрантам
В США сократят сроки действия виз для иностранных журналистов и студентов
Нацгвардии США в Вашингтоне разрешили носить огнестрельное оружие
Кыргызстан не подпадает под действие программы о залоге для виз В1/В2 в США
Роман Султана Раева «Жанжаза» издан в США на английском языке
Госдеп начал проверку всех 55 миллионов обладателей виз США
Социальные учреждения Кыргызстана получили гумпомощь от правительства США
В 2025 году в США экспортировано 75 тонн сухофруктов
Популярные новости
Свадьба сына Омурбека Текебаева. Подробности Свадьба сына Омурбека Текебаева. Подробности
Будьте осторожны! В&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области ожидается сильный ветер Будьте осторожны! В Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер
Переход на&nbsp;12-летку. А&nbsp;сколько детей у&nbsp;вас в&nbsp;классе? Опрос Переход на 12-летку. А сколько детей у вас в классе? Опрос
В&nbsp;Бишкеке открыли четыре промышленных предприятия В Бишкеке открыли четыре промышленных предприятия
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает детскую карту Optima Gold «Оптима Банк» запускает детскую карту Optima Gold
KICB объявляет о&nbsp;старте акции на&nbsp;миллион сомов KICB объявляет о старте акции на миллион сомов
Ноль процентов на&nbsp;бизнес-переводы (клиринг и&nbsp;гросс) для&nbsp;ИП через Bakai Business Ноль процентов на бизнес-переводы (клиринг и гросс) для ИП через Bakai Business
В&nbsp;Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA В Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA
2 сентября, вторник
14:57
МИД поясняет о порядке пребывания граждан Кыргызстана в США МИД поясняет о порядке пребывания граждан Кыргызстана в...
14:57
Не давать смартфоны детям до пяти лет советует офтальмолог
14:48
Бывший мэр Оша Айтмамат Кадырбаев заключен под стражу до 4 октября
14:39
В городе Ош построят детский сад на 100 мест
14:37
Проверку знаний ПДД для нарушителей решили отложить