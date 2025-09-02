09:48
Будьте бдительны. О причинах потребления наркотиков рассказали медики

Бишкекский центр укрепления здоровья предупреждает родителей о вреде наркотиков для здоровья подростков.

По данным специалистов, в подростковом возрасте зависимость возникает намного быстрее, а разрушительное действие наркотиков выражено еще сильнее.

«Низкая самооценка, неуверенность в себе, трудности в общении со сверстниками, неумение справляться с личностными проблемами, присущими их возрасту, приводят к непониманию и конфликтам с окружающими. Поэтому некоторые подростки, чтобы снять напряжение, изменить свое эмоциональное состояние и уйти от проблем, начинают употреблять наркотики», — отметили в БЦУЗ.

Недостаток любви, грубое обращение и унижение со стороны родителей, завышенные требования к подростку также могут спровоцировать его к употреблению наркотических веществ.

Нередко подростки начинают употреблять наркотические вещества из простого любопытства, в поисках новых, необычных ощущений.

«Наиболее распространенными наркотическими веществами в республике являются марихуана, гашиш, героин и токсические вещества (клей, бензин, растворители и другое). В последнее время наблюдается употребление новых синтетических наркотиков — экстази, спайсы, соли, курительные смеси», — добавили в БЦУЗ.

Употребление подростками наркотических средств приводит к возникновению заболеваний в различных органах (печени, желудочно-кишечного тракта) и системах (сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной системы заболевания и других). При передозировке возможна остановка дыхания и сердца, вследствие чего возможен летальный исход.

Кроме того, потребление наркотиков приводит к изменению психики.

«Организм в период усиленного роста и так подвергается стрессам, а наркотические вещества приводят к тому, что нарушается нормальное и адекватное восприятие мира, нервная система изнашивается. Изменения касаются всех аспектов жизни подростка. При этом меняется все — ценности, мировоззрение, отношение к окружающим и к себе. Непредсказуемость и агрессивность поведения приводит к возникновению проблем во взаимоотношениях», — заключили в БЦУЗ.
