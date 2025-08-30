«Кыргызкомур» ввел в эксплуатацию два угольных разреза на юге страны

Государственное предприятие «Кыргызкомур» ввело в эксплуатацию два угольных разреза. Об этом сообщает пресс-служба ГП.

По ее данным, в разрезе «Бешбурхан» в Ноокатском районе Ошской области можно ежегодно добывать до 280 тысяч тонн угля.

«Он принадлежит ГП «Кыргызкомур» и разрабатывается в партнерстве с внутренним инвестором. Общий объем инвестиций составляет $25 миллионов. Продукция разреза реализуется по социальным ценам на юге республики, а также частично экспортируется. На производстве создано 200 рабочих мест. Руководство намерено развивать угольный разрез «Бешбурхан» как одно из крупнейших производственных предприятий региона, обеспечивая стабильный рынок и создавая новые рабочие места», — говорится в сообщении.

Угольный разрез «Кожо-Келен» в Кара-Суйском районе Ошской области начал работу при финансовой поддержке внутреннего инвестора в $300 тысяч. Предприятие обладает возможностью ежегодной добычи до 5 тысяч тонн угля. Продукция будет реализовываться преимущественно на территории Ошской области.

«Кыргызкомур» до конца 2025 года планирует ввести в эксплуатацию еще три угольных разреза.