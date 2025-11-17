Министр энергетики проверил добычу и цены на уголь на Кара-Кече и Ак-Улаке

Министр энергетики Таалайбек Ибраев в ходе рабочей поездки в Нарынскую область проверил деятельность угольных месторождений Кара-Кече и Ак-Улак, принадлежащих ОАО «Кыргызкомур». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Цель поездки — лично убедиться в достоверности сообщений в соцсетях о дефиците угля и уточнить ситуацию на месте.

Руководство «Кыргызкомур» представило данные о ходе добычи и поставок. С начала 2025 года на Кара-Кече добыто 978 тысяч 584 тонны угля, которые направлены населению и Бишкекской ТЭЦ. В работе задействовано 255 единиц техники. По всей республике действуют 132 топливных склада, где уголь реализуется по цене от 3 тысячи 290 до 6 тысяч 800 сомов в зависимости от региона и логистических расходов. На разрезе функционируют два углесортировочных станка.

Министр также посетил месторождение Ак-Улак. Здесь 30 процентов добытого угля направляется на ТЭЦ, остальной — населению и социальным объектам.

Ведется установка сортировочного станка: после ввода в эксплуатацию мелкий уголь будут поставлять на теплоцентрали, крупный — гражданам.

По итогам поездки Таалайбек Ибраев поручил обеспечить бесперебойную доставку топлива населению, организовать круглосуточную работу водителей и продолжить реализацию угля по доступным ценам.