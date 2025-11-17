19:15
USD 87.45
EUR 101.48
RUB 1.08
Экономика

Министр энергетики проверил добычу и цены на уголь на Кара-Кече и Ак-Улаке

Министр энергетики Таалайбек Ибраев в ходе рабочей поездки в Нарынскую область проверил деятельность угольных месторождений Кара-Кече и Ак-Улак, принадлежащих ОАО «Кыргызкомур». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Цель поездки — лично убедиться в достоверности сообщений в соцсетях о дефиците угля и уточнить ситуацию на месте.

Руководство «Кыргызкомур» представило данные о ходе добычи и поставок. С начала 2025 года на Кара-Кече добыто 978 тысяч 584 тонны угля, которые направлены населению и Бишкекской ТЭЦ. В работе задействовано 255 единиц техники. По всей республике действуют 132 топливных склада, где уголь реализуется по цене от 3 тысячи 290 до 6 тысяч 800 сомов в зависимости от региона и логистических расходов. На разрезе функционируют два углесортировочных станка.

Министр также посетил месторождение Ак-Улак. Здесь 30 процентов добытого угля направляется на ТЭЦ, остальной — населению и социальным объектам.

Ведется установка сортировочного станка: после ввода в эксплуатацию мелкий уголь будут поставлять на теплоцентрали, крупный — гражданам.

По итогам поездки Таалайбек Ибраев поручил обеспечить бесперебойную доставку топлива населению, организовать круглосуточную работу водителей и продолжить реализацию угля по доступным ценам.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/351239/
просмотров: 104
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстану нужно $1,2 миллиарда инвестиций для обеспечения сел чистой водой
«Кыргызкомур» ввел в эксплуатацию два угольных разреза на юге страны
В Баткенской области началась разработка угольного месторождения
Депутат предлагает компаниям по добыче угля отдать 40 процентов доли государству
В Кыргызстане призывают пересмотреть лицензии угольных компаний
В Сулюкте в одной из угольных шахт произошла утечка газа
Нет состава преступления. Дело в отношении Улукбека Омурзакова прекращено
Адвокат считает безосновательным содержание в СИЗО Улукбека Омурзакова
ГКПЭН: С простаивающих на юге месторождений вывозят уголь
Более 1 миллиона тонн угля в Кыргызстане остается без учета
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане вводят отдельный таможенный режим для товаров интернет-торговли В Кыргызстане вводят отдельный таможенный режим для товаров интернет-торговли
Кыргызский легпром в&nbsp;кризисе. Почему грузы застряли на&nbsp;границе с&nbsp;Россией? Кыргызский легпром в кризисе. Почему грузы застряли на границе с Россией?
В&nbsp;Бишкеке открылась ярмарка &laquo;Кыргызстан ЭКСПО&nbsp;&mdash; 2025&raquo; В Бишкеке открылась ярмарка «Кыргызстан ЭКСПО — 2025»
Торговый оборот Кыргызстана сократился на&nbsp;$1&nbsp;миллиард из-за падения экспорта Торговый оборот Кыргызстана сократился на $1 миллиард из-за падения экспорта
Бизнес
Оформляйте страховку для путешествий онлайн в&nbsp;&laquo;BAKAI Страхование&raquo; Оформляйте страховку для путешествий онлайн в «BAKAI Страхование»
&laquo;Банк Компаньон&raquo; завершил смену акционеров и&nbsp;начинает новую фазу роста «Банк Компаньон» завершил смену акционеров и начинает новую фазу роста
Официальное обращение &laquo;Чайна Петроль Компани &laquo;Джунда&raquo; Официальное обращение «Чайна Петроль Компани «Джунда»
Beeline представляет выгодный тариф для госслужащих &laquo;Мамлекеттик&raquo; Beeline представляет выгодный тариф для госслужащих «Мамлекеттик»
17 ноября, понедельник
19:04
Министр энергетики проверил добычу и цены на уголь на Кара-Кече и Ак-Улаке Министр энергетики проверил добычу и цены на уголь на К...
19:02
На Иссык-Куле убили мужчину. Причастные к убийству сотрудники милиции задержаны
18:53
Оформляйте страховку для путешествий онлайн в «BAKAI Страхование»
18:41
Казахстан объявил в международный розыск блогера Mellstroy
18:22
В столице Филиппин тысячи людей вышли на протест против коррупции