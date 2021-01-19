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Власть

Более 1 миллиона тонн угля в Кыргызстане остается без учета

Более 1 миллиона тонн угля в Кыргызстане остается без учета. Об этом на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию сообщил депутат Абдыкапар Султанов.

По его данным, если посчитать потребность страны в угле, то общий объем составит 4,5 миллиона тонн.

«Мы знаем потребность кирпичных заводов в угле круглый год. И это проблема актуальна на юге. Туда ни 1 килограмм угля не импортируется, наоборот, идет на экспорт. Если сравнить ваши данные и потребность страны, то разница составит более 1 миллиона тонн», — заявил Абдыкапар Султанов.

По данным ГКПЭН, в год потребность страны в угле составляет 2,5 миллиона тонн.
Ссылка: https://24.kg/vlast/180449/
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