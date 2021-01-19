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Власть

ГКПЭН: С простаивающих на юге месторождений вывозят уголь

На юге республики угольные месторождения, которые простаивают, экспортируют руду. Об этом на заседании комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию сообщил глава ГКПЭН Жыргалбек Сагынбаев.

По его словам, государственный комитет планирует открыть представительство в южном регионе.

«99 процентов разрабатываемого на севере страны угля состоит на учете. На юге есть проблема. На некоторых месторождениях показатели производства на нуле, но на экспорт идет уголь. Поэтому мы открываем представительство там и не раз в год, а каждый квартал будем проводить проверки. По итогам принимать решение, вплоть до отзыва лицензий», — заявил Жыргалбек Сагынбаев.

Отметим, что угольные месторождения на юге республики экспортируют руду в Таджикистан.
Ссылка: https://24.kg/vlast/180452/
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