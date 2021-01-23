11:31
USD 84.77
EUR 103.24
RUB 1.14
Общество

Адвокат считает безосновательным содержание в СИЗО Улукбека Омурзакова

По уголовному делу об организации рейдерского захвата угольного месторождения назначена экспертиза. Об этом 24.kg сообщила адвокат сотрудника прокуратуры Ошской области Улукбека Омурзакова Назгуль Суйунбаева.

По ее словам, экспертиза должна показать, какое количество угля добыли в карьере за определенный период работы.

«Улукбек Омурзаков задержан незаконно, нет оснований уведомлять его в совершении преступления. Сейчас с ним не проводят следственных действий. Больше месяца он просто сидит в СИЗО ГКНБ. Всего в этом деле семь фигурантов, из которых трое подписали соглашение о сотрудничестве со следствием. На подозреваемых оказывают давление, от них требуют дачи показаний на моего подзащитного», — сказала Назгуль Суйунбаева.

В ноябре 2020 года в Оше задержали старшего прокурора отдела прокуратуры Ошской области Улукбека Омурзакова. Его подозревают в возможной организации рейдерского захвата угольного месторождения.

Ранее в ходе встречи с и. о. президента местный житель озвучил информацию, что клан семьи Омурзаковых захватил всю южную столицу. По данному факту АКС ГКНБ начала расследование.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180966/
просмотров: 268
Версия для печати
Материалы по теме
Генпрокуратура ответила на заявление о рейдерстве сети магазинов «Спекулянт»
ГКПЭН: С простаивающих на юге месторождений вывозят уголь
Более 1 миллиона тонн угля в Кыргызстане остается без учета
Дело «Вечерки». Юристы уличили Минюст во лжи
Дело «Вечерки». В Минюсте не считают свои действия незаконными
Эльвира Боромбаева: Попытки рейдерских захватов бизнеса продолжаются
В селе Алексеевка местный житель захватил кооператив «Жайыл»
В Кара-Суу и Оше проходят митинги в поддержку Сооронбая Жээнбекова
Ситуация на горнолыжной базе «ЗиЛ»: комментарий Налоговой службы
Горнолыжной базе «ЗиЛ» грозит рейдерский захват
Популярные новости
Твой сын&nbsp;&mdash; убийца, заявил в&nbsp;суде Равшан Джеенбеков. Ответ ветеранов &laquo;Альфы&raquo; Твой сын — убийца, заявил в суде Равшан Джеенбеков. Ответ ветеранов «Альфы»
Сколько вы&nbsp;готовы платить за&nbsp;проезд в&nbsp;маршрутках Бишкека? Опрос Сколько вы готовы платить за проезд в маршрутках Бишкека? Опрос
Это их&nbsp;право. Балбак Тулобаев о&nbsp;водителях маршруток, не&nbsp;вышедших на&nbsp;линии Это их право. Балбак Тулобаев о водителях маршруток, не вышедших на линии
Дело Курсана Асанова. Оружие после ареста Атамбаева изымали сотрудники ГСБЭП Дело Курсана Асанова. Оружие после ареста Атамбаева изымали сотрудники ГСБЭП
Бизнес
Макгрегор против Порье&nbsp;&mdash; на&nbsp;кону встреча с&nbsp;Хабибом. Смотрите в&nbsp;O!TV Макгрегор против Порье — на кону встреча с Хабибом. Смотрите в O!TV
Зимнее снижение по&nbsp;кредитам от&nbsp;&laquo;Бай-Тушума&raquo; Зимнее снижение по кредитам от «Бай-Тушума»
Виртуальная накопительная карта&nbsp;&mdash; новый способ сделать покупки приятнее Виртуальная накопительная карта — новый способ сделать покупки приятнее
Беззаконие продолжается. Силовики вновь пришли на&nbsp;склады &laquo;Спекулянта&raquo; Беззаконие продолжается. Силовики вновь пришли на склады «Спекулянта»
23 января, суббота
11:16
Адвокат считает безосновательным содержание в СИЗО Улукбека Омурзакова Адвокат считает безосновательным содержание в СИЗО Улук...
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 18-22 января
10:46
В Кыргызстане еще один медик заразился коронавирусом
10:41
В КР коронавирусом болеют 1 тысяча 695 человек, 248 — в тяжелом состоянии
10:33
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека