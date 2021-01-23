Адвокат считает безосновательным содержание в СИЗО Улукбека Омурзакова

По уголовному делу об организации рейдерского захвата угольного месторождения назначена экспертиза. Об этом 24.kg сообщила адвокат сотрудника прокуратуры Ошской области Улукбека Омурзакова Назгуль Суйунбаева.

По ее словам, экспертиза должна показать, какое количество угля добыли в карьере за определенный период работы.

«Улукбек Омурзаков задержан незаконно, нет оснований уведомлять его в совершении преступления. Сейчас с ним не проводят следственных действий. Больше месяца он просто сидит в СИЗО ГКНБ. Всего в этом деле семь фигурантов, из которых трое подписали соглашение о сотрудничестве со следствием. На подозреваемых оказывают давление, от них требуют дачи показаний на моего подзащитного», — сказала Назгуль Суйунбаева.

В ноябре 2020 года в Оше задержали старшего прокурора отдела прокуратуры Ошской области Улукбека Омурзакова. Его подозревают в возможной организации рейдерского захвата угольного месторождения.

Ранее в ходе встречи с и. о. президента местный житель озвучил информацию, что клан семьи Омурзаковых захватил всю южную столицу. По данному факту АКС ГКНБ начала расследование.