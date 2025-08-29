Ко Дню независимости Кыргызстана в эксплуатацию ввели четыре малые ГЭС. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

По ее данным, в 2025 году по республике планируется ввести в эксплуатацию 18 малых ГЭС.

«Из них ко Дню независимости введены в эксплуатацию четыре малые ГЭС. Аксыйская ГЭС в селе Кызыл-Куль Джалал-Абадской области. Мощность составляет 4,75 мегаватт, обеспечивает занятость 15 человек. Стоимость проекта — $6,5 миллиона, или 568 миллионов сомов. Иссык-Атинская ГЭС-2 мощностью 4 мегаватт расположена в одноименном районе Чуйской области. Стоимость проекта составляет 527,4 миллиона сомов. На ГЭС планируется трудоустроить 15 человек. Гидроэлектростанция «Боз-Учук» в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области, имеет мощность 5,5 мегаватт. На ГЭС работают 5 человек. Стоимость проекта составляет $5,7 миллиона и гидроэлектростанция «Кой-Суу» в Иссык-Кульской области, имеет мощность 9 мегаватт. Стоимость проекта составляет $8,5 миллиона. На ГЭС работают четыре человека», — говорится в сообщении.

Сбытом электроэнергии, вырабатываемой всеми этими гидроэлектростанциями, занимается ОАО «НЭСК». Это также является формой государственной поддержки частных предпринимателей.