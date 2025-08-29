Срок приема на вакантные места в спузы завершается сегодня

Сроки приема и регистрации документов в организации среднего профессионального образования на вакантные грантовые и контрактные места завершаются сегодня, 29 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства науки, высшего образований и инноваций.

По ее данным, регистрация абитуриентов для участия в конкурсе в автоматизированной информационной системе «Абитуриент online» истекает в 18.00.

Завтра, 30 августа, до 19.00 абитуриенты, рекомендованные к зачислению, должны подтвердить свое желание быть зачисленным в выбранный спуз.

Напомним, на 2025/26 учебный год спузам выделили 4,1 тысячи грантовых мест.