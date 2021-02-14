Насколько справедливо решение суда по делу Райымбека Матраимова? Опрос

11 февраля в Первомайском районном суде Бишкека завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова. Судья Гульзат Дыйканбаева признала его виновным в коррупции, оштрафовала на 260 тысяч сомов и сняла арест с имущества обвиняемого.

В октябре 2020 года органы нацбезопасности начали новое досудебное производство по факту коррупции на таможне. Установлено, что в системе ГТС с начала 2016-го бывший заместитель председателя Райымбек Матраимов и другие должностные лица ведомства наладили коррупционную схему по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которой бюджету государства нанесли ущерб в особо крупном размере.

Задержанный согласился на сделку со следствием и выплатил 2 миллиарда сомов: одну часть — деньгами, другую — недвижимостью.

Журналист 24.kg опросила депутатов, журналистов, правозащитников, гражданских активистов и жителей столицы и поинтересовалась, насколько справедливым, по их мнению, было решение суда в отношении Райымбека Матраимова. Депутат ЖК Жанар Акаев:

— С начала 2021 года создаются очень хорошие условия для коррупционеров. Это происходит при поддержке нынешней власти, правительства и Жогорку Кенеша. Всем известно: Садыр Жапаров ранее откровенно выразил официальную позицию, сказав, что нет смысла арестовывать Матраимовых. Это услышали суды и освободили его после выплаты 2 миллиардов сомов. Освобождение крупных коррупционеров — это неправильно. Как они узнали, что ему нужно выплатить именно 2 миллиарда сомов, если даже следствия не было?

Во-вторых, мы, парламент, приняли законы об экономической амнистии и по добровольной декларации. Президент их подписал. Теперь подозреваемые в коррупции если выплатят в казну деньги, то не будут сидеть в тюрьме.

Вот увидите, скоро Кубанычбек Жумалиев выйдет, Аскар Шадиев вернется в Кыргызстан, потому что они заплатят государству. Возможно, приедет и Данияр Усенов.

Жогорку Кенеш ничего не сможет сделать. Он будет делать ровно то, что скажет глава государства. Раньше он был нотариусом Сооронбая Жээнбекова, сейчас Садыра Жапарова.

Журналист Али Токтакунов:

— Приговор Райымбеку Матраимову равен его оправданию. Это доказательство того, что нынешняя власть продолжает его прикрывать и защищать, закрывая глаза на факты преступлений. Это значит, что суд над ним на этом закончился. Прокурор сам попросил такое никчемное наказание. Мы не согласны с приговором. Этот человек незаконно заработал себе огромное состояние за счет государства. Помимо этого, у него множество других совершенных преступлений, поэтому на него можно возбудить минимум 20 уголовных дел.

Редактор Factcheck.kg Болот Темиров:

— Решение показывает, что законы не работают одинаково для всех. Этот прецедент показал, что есть небожители и чернь. Чернь за украденные лекарства возмещает ущерб и получает пятилетний срок, а небожители отделываются небольшим штрафом.

Насколько я знаю, людей за коррупцию сажают на сроки от 10 лет и выше. Допустим, Аль Капоне посадили по мизерному делу — о невыплате налогов в $363 тысячи. Это был показательный прецедент для всех коррупционеров, что в Америке работают законы. То же могло произойти и у нас. Ребята, не воруйте, у нас работают законы. Но в нашей стране ничего не изменилось.

Один из расследователей дела Матраимова Эльдияр Арыкбаев:

— Приговор, который вынесли, а именно штраф в 260 тысяч сомов, не соответствует степени совершенных преступлений. Хотелось бы, чтобы в будущем суды пересмотрели вынесенный приговор.

Я не могу сказать вам, над чем я работаю. Могу сказать, что мы всегда над чем-то работаем. Связана ли эта тема с Матраимовым, сказать не могу. Вопрос в безопасности.

Правозащитница Рита Карасартова:

— Это результат того, что в законодательство заложили такую норму, как сотрудничество со следствием. Она работает в тех случаях, где есть суд присяжных. Если человек совершил преступление, сознался в нем, ему смягчают наказание. Если невиновен, то говорит: пусть суд присяжных выслушает меня и вынесет решение. У нас до сих пор судов присяжных нет.

Нынешние власти сделали экономическую амнистию конфиденциальной. Этого делать нельзя. Любая амнистия должна быть открытой. Мало того, что они сделали ее конфиденциальной, так еще и добавили случаи, связанные с лицензированием, налогами, таможней. Но дела по коррупции, согласно закону об амнистии, вообще не должны подлежать амнистии. Это преступление против государства.

То есть сегодня создан шикарный прецедент, когда злостные коррупционеры могут просто часть наворованного вернуть и остаться безнаказанными, с чем я и поздравляю Кыргызстан.

Телеведущий Эркин Рыскулбеков:

— Это абсурдное решение. Я почти не спал всю ночь. Думал, что нужно отсюда уезжать.

Была первая #REакция, была вторая, была #REакция онлайн. Мы 5 октября вышли на митинг. Это было требование. Новоизбранные обещали посадить таких людей. Кто-то просил факты, а кто-то их уже не просит, а просто закрывает дело. Нельзя так делать.

Житель Бишкека:

— Народ знает, за счет кого и чего он богат. За счет простого народа. Решением Первомайского суда никто не доволен. Абсолютно.