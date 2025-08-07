15:05
Происшествия

Продавал государственные земли в Кара-Суу. Мунарбека Сайпидинова доставили в КР

Обвиняемый в продаже государственных земельных участков находившийся в розыске гражданин Кыргызстана М.С. задержан в России. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД

В Кара-Суйском районе Ошской области установлен факт незаконной передачи в частную собственность земельных участков, принадлежащих государству. Отмечается, что гражданин М.С. с 2014 года по настоящее время совместно с должностными лицами Савайского айыльного округа Кара-Суйского района, сотрудниками Государственного агентства по земельным ресурсам, а также с частными лицами, личности которых устанавливаются, продавал госземли.

«Указанные лица незаконно изъяли из государственного учета социально значимые земельные участки и объекты, причинив государству крупный ущерб. По факту возбуждено дело по статье «Коррупция» УК КР. Гражданину М.С. заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

М.С. задержан в России и сегодня доставлен в Кыргызстан. Установлено, что он был судим за аналогичные преступления. Проводятся необходимые оперативно-разыскные и следственные мероприятия, в результате которых будут установлены все причастные лица и их действиям будет дана правовая оценка.

Речь идет о Мунарбеке Сайпидинове — окул бала бывшего таможенника Райымбека Матраимова. Сайпидинов сообщил на своей страничке в Facebook, что его задержали в Новосибирске (Россия) 6 августа примерно в 2.20 в доме, где он жил с семьей.

