Защита от мошенников: период охлаждения и самозапрет на кредиты в Кыргызстане

В Кыргызстане тема мошенничества, к сожалению, до сих пор остается актуальной. В банковской сфере в мошенничестве часто используют WhatsАpp. Схема аналогична с телефонным мошенничеством, за исключением того, что просят еще подключить видеотрансляцию для просмотра конфиденциальной информации.

Мошенники звонят, представляются работниками банков или Национального банка, правоохранительных органов, уведомляют о разных операциях, которые якобы проходят по счету, и запрашивают конфиденциальную информацию, также могут попросить перевести денежные средства на сторонний реквизит, либо оформить кредит и также перевести на сторонний реквизит. В результате неосторожные граждане оформляют кредиты на большие суммы и все деньги отдают мошенникам.

В целях совершенствования системы организации управления операционным риском и снижения уровня мошеннических операций в банковской системе Кыргызской Республики разработаны проекты изменений в нормативно-правовые акты.

Одним из них является постановление Правления Национального банка от 27 ноября 2024 года принято постановление, предусматривающее такое понятие как «период охлаждения». Постановление принято в целях снижения подверженности клиентов финансово-кредитных организаций мошенническим действиям при оформлении кредитов удаленным способом. Установлен минимальный период охлаждения для кредитов, выдаваемых удаленным способом.

Период охлаждения — это период времени после подписания кредитного договора, в течение которого банк не перечисляет денежные средства заемщику. В течение этого периода заемщик имеет право отказаться от получения кредита.

Длительность периода охлаждения будет зависеть от суммы кредита:

для кредитов от 50 тысяч до 100 тысяч сомов — 4 часа;

для кредитов от 100 тысяч сомов — 12 часов.

При этом банк дополнительно должен провести процедуру контрольного звонка — при получении заявки на получение кредита от 100 тысяч сомов представитель банка в течение 12 часов должен получить у клиента подтверждение на оформление онлайн кредита. Также должен учитываться профиль риска клиента в соответствии с внутренней политикой банка.

Если финансово-кредитная организация не провела процедуру контрольного звонка в течение периода охлаждения для получения подтверждения клиента, то денежные средства не могут быть перечислены.

Также в целях повышения уровня защищенности граждан от финансового мошенничества, связанного с оформлением кредитов без их ведома, по предложенному Национальным банком механизму депутатами Жогорку Кенеша разработан законопроект об установлении самозапрета на заключение кредитной сделки.

Этот механизм предоставит гражданам возможность активно защитить себя от мошеннических действий. Установив самозапрет, гражданин фактически блокирует возможность выдачи кредита на свое имя без его явного согласия.

Таким образом, даже если мошенники получат доступ к персональным данным, финансово-кредитные организации не смогут оформить кредит, так как будут обязаны проверить наличие самозапрета в базе данных кредитных бюро.

Для удобства граждан будет предоставлена возможность установки и снятия самозапрета через государственный портал электронных услуг. Это позволит быстро и удобно управлять своим статусом в системе. Теперь у каждого кыргызстанца появится цифровой «барьер» на собственное имя, который легко и просто можно установить через «Тундук». Даже при наличии украденных или поддельных документов оформить кредит на имя человека с активным запретом будет невозможно — система автоматически отсеет такую заявку на этапе проверки. Любой кредит, выданный в обход запрета, признается недействительным. Ответственность — на организации, выдавшей такой кредит.

Механизм установления гражданином самозапрета на заключение кредитной сделки позволит:

предупредить мошенничество;

сохранить денежные средства;

принимать осознанные решения при оформлении кредитных сделок.

Все эти меры направлены на защиту граждан от мошенников и мошеннических атак.

Вышеуказанный закон был подписан президентом Кыргызской Республики 30 июля 2025 года, опубликован 1 августа 2025 года и вступает в силу по истечении трех месяцев со дня его официального опубликования.

На сегодняшний день наблюдается такая тенденция, что граждане сами оформляют кредит, снимают денежные средства со своих счетов и собственноручно переводят свои сбережения мошенникам. Также участились случаи, когда граждане посредством Telegram-каналов переписываются с мошенниками. Мошенники, войдя в доверие клиентов, также представляясь сотрудниками различных государственных органов и банков, принуждают получать кредиты и переводить денежные средства на другие счета мошенников.

Принимая это во внимание, настоятельно рекомендуем гражданам быть осмотрительными: