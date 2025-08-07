В Беловодском открыли памятник Чаа бию. Об этом сообщает Министерство культуры.

Уточняется, что на центральной площади села Беловодского Московского района Чуйской области состоялось значимое историческое событие — торжественная церемония открытия памятника великому и мудрому сыну кыргызского народа Солто уулу Чаа.

На мероприятие также приехал госсекретарь КР Марат Иманкулов.

«Чаа бий — выдающаяся историческая личность, оставившая глубокий след в истории кыргызского народа. Он прославился своей справедливостью, мудростью, а также усилиями по укреплению единства народа. Его образ до сих пор служит символом национального единства, справедливости и преданности родине», — говорится в сообщении.

Памятник выполнен из бронзы высотой 3 метра 70 сантиметров и символизирует глубокое уважение к героическому прошлому предков. Автор скульптуры — Азамат Абдрахманов.