Общество

Проблему нехватки учебников в школах КР планируют решить к 2030 году

В Кыргызстане проблему нехватки учебников в школах планируется решить к 2030 году. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор издательского дома «Окуу китеби» Тологон Аматов.

По его словам, новых учебников, которые тиражируются, хватит на всех учащихся.

«Сначала собираем данные с каждой школы, затем их верифицируют районные отделы образования, и потом общую информацию передаем типографии «Учкун». Заказываем с 10-процентным запасом. Что касается остальных, недостающих книг, то в будущем будем тиражировать и их», — сказал Тологон Аматов.

На издание учебников в 2025 году государством выделено 744 миллиона сомов.

За счет средств республиканского бюджета тиражируются новые учебно-методические комплексы (УМК): для школьника — учебник и рабочая тетрадь, для учителя — методическое пособие.

На сегодня Министерство просвещения заключило контракты с ОАО «Учкун» на общую сумму 571,9 миллиона сомов на тиражирование 3 миллионов 198,6 тысячи экземпляров УМК.

Минпросвещения КР запустило онлайн-платформу «Окуу китеби». Она позволит обеспечить учебный процесс, независимо от сроков доставки новых учебников, и станет единым цифровым ресурсом для доступа к ним. Для удобства учеников, родителей и учителей платформа будет интегрирована с системами «Күндөлүк» и «Санарип Кампа».

Ученики смогут бесплатно пользоваться учебниками в электронном виде, а после авторизации — скачивать их для работы оффлайн.
