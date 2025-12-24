19:40
Общество

В 2025-м в КР планируют выпустить учебников больше, чем за последние восемь лет

В Кыргызстане в этом году объем печати учебно-методических комплексов достиг рекордного показателя. Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения.

По ее данным, на печать учебников в 2025-м из государственного бюджета выделено 856 миллионов 548,7 тысячи сомов.

Школьные учебники. Почему в Кыргызстане родители вновь тратят на них деньги

«За последние восемь лет всего издано 3 миллиона 742,5 тысячи книг, тогда как в этом году планируется выпустить 4 миллиона 84,9 тысячи учебно-методических комплексов (на 9,1 процента больше). Разработан точный поэтапный план обновления учебников по всем предметам в соответствии с 12-летней моделью обучения», — отметили в ведомстве.

Напомним, в 2025/26 учебном году на 12-летнюю программу в КР перешли ученики 1-х, 2-х, 5-х и 7-х классов. Для них подготовили новые книги.

В то же время в начале учебного года родители по-прежнему были вынуждены покупать учебники за свой счет. 
