В Бишкеке 28 августа будет солнечно. Температура воздуха днем ожидается +35 градусов.

Отключение газа, света, воды

8.00-17.00 — отрезки улиц Исакеева, Ауэзова;

9.30-17.00 — «Городок строителей», 12;

9.30-17.30 — отрезки улиц Гоголя, Токтогула;

9.30-18.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Исакеева, Кожояр, Кемин);

9.00-13.00 — отрезки улиц Бокомбаева, Московской, Чокморова, Абдрахманова, Тыныстанова, жилмассив «Ак-Бата» (улицы Ак-Бата-9, Ак-Бата-10);

9.00-17.00 — улицы Тыныстанова, 189, отрезок проспекта Айтматова, улица Лумумбы, 145, отрезки переулка Шевченко, улиц Куренкеева, Шевченко, Уметалиева;

10.00-17.00 — отрезки улиц Руставели, Балтагулова, 3-я линия, Алтымышева;

13.00-17.00 — отрезок улицы Токтоналиева, село Нижняя Ала-Арча (переулок Карасуйский, улицы Колхозная, Новая);

5.00-17.00 — села Мраморное (улицы Новая, Ак-Чий, Юбилейное, Северная, Молодежная, Урожайная, Южная, 70 лет Октября, Целинная, Кольцевая, Тендик, МТФ, Сары-Булак, Березовая, Центральная, Ала-Арча, Жетиген), Озерное (улицы Аульская, Лесхозная, Зеленая, Фрунзе, Молодежная, Балыкчи, Центральная, Шоссейная, Новая, Заводская, Пруд, Школьная, Фрунзе, Спутник, Бирдик, Ершебулова, Кыял-Акчи), жилмассив «Салкын» (улицы Восточная, Ниет, Рахат).

9.00-18.00 — район, ограниченный улицами Чокморова, Абдрахманова, Киевской, Шопокова, Ибраимова, проспектом Чуй. Подробнее

8.00 до 2.00 — 10-й микрорайон; районы, ограниченные проспектами Масалиева, Айтматова, улицами Абдрахманова, Садырбаева; проспектами Масалиева, Айтматова, улицами Токтоналиева, Гшлиессера; микрорайон «Джал-29», школа № 95. Подробнее

Улан Ниязбеков

Родился 28 августа 1975 года. Министр внутренних дел КР.

Бакыт Тентишев

Родился 28 августа 1986 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Люди, которые меняли мир

Родился заслуженный учитель Киргизской ССР Александр Кривощеков

Фото из интернета. Александр Кривощеков

Родился 28 августа 1882 года в станице Звериноголовской Челябинского уезда Оренбургской губернии. Педагог, краевед, заслуженный учитель Киргизской ССР.

В 1917-м избран председателем Троицкого совета казачьих депутатов, был редактором газеты «Казачья мысль». Оренбургские казаки, выразив доверие Александру Кривощекову, избрали его председателем казачьего круга, депутатом учредительного собрания.

Во время Гражданской войны продолжал преподавать, был инспектором школ, городских училищ, занимался исследованием родного края. С приходом к власти красных арестован. После освобождения, весной 1920 года, выехал из Троицка.

В 1937-м по настоянию друга-учителя переехал в Киргизию, где продолжил педагогическую деятельность.

Был депутатом райсовета, вел большую общественную работу.

Скончался в январе 1957 года в городе Фрунзе.

Родился профессор Геннадий Зенков

Фото open.kg. Геннадий Зенков

Родился 28 августа 1924 года в городе Шара-Сумэ (Западный Китай). Доктор филологических наук, профессор, видный языковед-русист Кыргызской Республики, заслуженный учитель Киргизской ССР (1979).

В 1954-м защитил в Институте языковедения АН СССР (Москва) кандидатскую диссертацию под руководством профессора Сергея Ожегова. Научные исследования Зенкова стали заметным этапом в развитии словообразовательной науки не только в русистике, но и в теоретическом языкознании в целом. В общей сложности он разработал 10 лекционных курсов, выпустил в свет десятки публикаций.

Зенков одним из первых стал развивать такое направление, как русский язык для иностранцев.

Родился писатель Асанбек Стамов

Родился в 1938 году в селе Мураке Московского района Чуйской области. Лауреат премии Ленинского комсомола Киргизии, заслуженный деятель культуры, кавалер ордена «Манас», почетный гражданин Бишкека.

Занимал должности директора типографии «Кыргызстан», первого заместителя министра культуры республики, председателя Гостелерадио КР, директора бюро пропаганды художественной литературы Союза писателей КР, главного редактора журнала «Чалкан», председателя госконцерна «Учкун». Он был членом президиума Союза писателей КР и пленума Союза писателей СССР, депутатом Верховного Совета КиргССР.

Печататься Асанбек Стамов начал с 1960 года.

Многим известны его книги «Знакомство» (1966), «Поздняя осень» (1969), «Новый родственник» (1978), «После ливня» (1976), «Чуйские повести» (1978) и другие.

Умер 7 августа 2010 года.

Умерла заслуженный деятель культуры КР Майрамкан Юсупова

Родилась 1 марта 1939 года в селе Первое Мая Ошской области. Заслуженный деятель культуры Кыргызстана, профессор.

С 1982 по 1986 год работала в посольстве СССР в Японии, Генеральном консульстве Российской Федерации в Саппоро, в 1994 — 1996 годы преподавала японский язык в Бишкекском гуманитарном университете, с 1996 по 2008 год проработала директором Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

За свой вклад и высокие достижения в области культуры и искусства награждена медалью «Даңк».

Умерла 28 августа 2015 года.

