Общество

Центр Бишкека останется без питьевой воды

28 августа 2025 года будет прекращена подача питьевой воды с 9.00 до 18.00 в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

Район отключения, ограниченный улицами:

Чокморова — Абдрахманова — Киевская — Шопокова — проспект Чуй — Ибраимова — Киевская — Шопокова.

Отключение связано с ремонтными работами на водоводе диметром 300 миллиметров на улице Усенбаева.

Фото мэрии Бишкека

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.
