В части Бишкека 28 августа почти на сутки отключат питьевую воду

28 августа 2025 года будет прекращена подача питьевой воды с 8.00 до 2.00 в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

Район отключения, ограниченный улицами:

10-й микрорайон;

проспекты Масалиева — Чингиза Айтматова — улицы Абдрахманова — Садырбаева;

проспекты Масалиева — Чингиза Айтматова — улицы Токтоналиева — Гшлиессера;

микрорайон «Джал-29», южная сторона школы № 95.

Отключение связано с ремонтными работами на водоводах ВДНХ.

Фото мэрии Бишкека

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.