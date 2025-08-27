В части Бишкека 28 августа почти на сутки отключат питьевую воду

28 августа 2025 года будет прекращена подача питьевой воды с 8.00 до 2.00 в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщает мэрия Бишкека.
Район отключения, ограниченный улицами:
- 10-й микрорайон;
- проспекты Масалиева — Чингиза Айтматова — улицы Абдрахманова — Садырбаева;
- проспекты Масалиева — Чингиза Айтматова — улицы Токтоналиева — Гшлиессера;
- микрорайон «Джал-29», южная сторона школы № 95.
Отключение связано с ремонтными работами на водоводах ВДНХ.
МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.