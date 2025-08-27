13:56
Общество
Сюжет: Переход на 12-летнее обучение

Переход на 12-летнее образование. Новые учебники отгружают в регионы

Новые учебники, подготовленные в рамках перехода на 12-летнее образование, отгружают в регионы. Об этом сегодня журналистам сообщила министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева.

По ее словам, в настоящее время в ОАО «Учкун» завершается выпуск учебно-методических комплексов по английскому языку для учащихся 3–9 классов. Общий тираж этих учебников составляет 2 миллиона экземпляров.

«Готовится сразу линейка учебников — это наше главное достижение. В 2025 году на печать книг государство выделило 744 миллиона сомов», — сказала Догдуркуль Кендирбаева.

По данным Минпросвещения, учебники для 3–8 классов полностью отпечатаны и распределены среди образовательных учреждений республики.

Учебники для 9 классов тиражируются и будут переданы в школы в ближайшее время. Следующим этапом станет печать учебников по математике и естественным наукам для 1, 2, 5, 7 классов.

Отметим, что только год назад сообщалось о завершении подготовки национальной линейки учебников по английскому языку. Учебники для старших классов (с 7-го по 11-й) были разработаны исключительно на средства частного издательства, без привлечения донорских или бюджетных средств.
