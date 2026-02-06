22:31
Власть

В 2025 году прибыль ОАО «Учкун» превысила 4 миллиарда сомов

В прошлом году прибыль ОАО «Учкун» превысила 4 миллиарда сомов. Об этом сообщает управление делами президента.

В рамках реализации четко поставленных задач президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым проведены масштабные системные работы, направленные на организацию производства документов и продукции государственного значения на национальном уровне.

«При координации управляющего делами главы государства Каныбека Туманбаева в ОАО «Учкун» существенно выросли производственные и финансово-экономические показатели. Сейчас государственные регистрационные номерные знаки для авто, водительские удостоверения, ID-карты, учебники, дипломы и иная печатная продукция государственного значения полностью изготавливаются на производственной базе ОАО», — говорится в сообщении.

Говоря о финансовых показателях:

  • в 2022 году доход ОАО «Учкун» составил 105 миллионов 605 тысяч сомов;
  • в 2025-м этот показатель достиг 4 миллиардов 2 миллионов 976 тысяч.

Доходы ОАО «Учкун» увеличились в 38 раз, и оно вошло в число предприятий, успешно реализующих производство стратегически важной государственной продукции.
