Готовьтесь к холодам: водохранилище и ТЭЦ под контролем, но риски есть

Зампред кабинета министров Бакыт Торобаев провел заседание республиканского штаба по подготовке экономики и населения Кыргызстана к осенне-зимнему периоду 2025–2026 годов.

В совещании приняли участие руководители министерств, государственных и муниципальных органов, полномочные представители президента в областях и руководители энергетических предприятий регионов страны в формате видеоконференции.

Главной темой обсуждения стали запасы воды в водохранилищах, в частности Токтогульском, обеспечение потребителей электроэнергией и готовность муниципальных теплоснабжающих предприятий Бишкека и Оша. На сегодняшний день объем воды в Токтогульском водохранилище составляет 11,03 миллиарда кубометров, что ниже прошлогодних показателей, однако эксперты отмечают, что приток воды может измениться.

Также обсуждалась готовность угольной базы: на Бишкекской ТЭЦ в наличии 250,4 тысячи тонн угля и 3,9 тысячи тонн мазута при потребности в 27,5 тысячи тонн. Заместитель председателя кабинета министров поручил своевременно завершить ремонтные и реконструкционные работы на энергообъектах и обеспечить заготовку топлива для бесперебойной работы в зимний период.

«Учреждения здравоохранения, социальной сферы и образования должны быть подготовлены и обеспечены топливом. Руководителям областей и акимам поставлена задача своевременно обеспечить население углем в достаточном объеме и по приемлемой цене», – подчеркнул Бакыт Торобаев.

По графику, подготовка экономики и населения к отопительному сезону должна быть завершена до 1 октября 2025 года.