В Джети-Огузе строят мост между селом Уч-Кошкон и рудником «Тоголок»

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства возводит мост через реку Кайчы, который обеспечит круглогодичный транспортный доступ между селом Уч-Кошкон, золоторудным месторождением Тоголок и участком «Жангарт» Джети-Огузского района Иссык-Кульской области. Об этом сообщили в пресс- службе ведомства.

По ее данным, новый мост протяженностью 20,25 метра и шириной 6,3 метра станет частью масштабной инфраструктурной программы, направленной на освоение месторождений на восточном склоне хребта Какшаал. Сейчас доступ к руднику затруднен из-за сложного рельефа — горных рек, скал и перевалов.

Также, помимо моста, министерство разрабатывает проект технологической дороги длиной 37 километров от Уч-Кошкона до рудника «Тоголок» и планирует проложить линии электропередачи и построить производственные объекты.

Рудник «Тоголок» и участок «Жангарт» расположены на высоте 3 тысячи 900 – 4 тысячи 100 метров над уровнем моря, что делает развитие транспортной инфраструктуры особенно важным для дальнейших работ.

Ожидается, что объект будет сдан в эксплуатацию к концу сентября.