Общество

В Кыргызстане растет количество пользователей мобильного приложения «Тундук»

Более 3 миллионов кыргызстанцев пользуются мобильным приложением «Тундук». Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила завотделом мониторинга и организацонно-коммуникационной работы ГУ «Кызмат» Анара Тиленова.

По ее словам, по республике функционирует 52 больших и 39 малых центров обслуживания населения, а также два дворца бракосочетания (в Бишкеке и Оше), где открыты отделы по обслуживанию иностранных граждан.

«Вся работа в части документирования проводится в целях упрощения и оптимизации получения госуслуг. С 2015 года внедрены автоматизированные информационные системы (АИС), что дает уменьшение количества времени при получении госуслуг, исключение коррупционных рисков. Если раньше для обмена паспорта приходилось собирать пакет документов, и оформление занимало около 1-1,5 часа, то теперь граждане тратят всего 5 минут и нет необходимости собирать документы — в базах данных есть все сведения», — сказала Анара Тиленова.

Она добавила, что внедрение АИС дает возможность обращаться гражданам в ЦОН не по месту жительства, а по месту проживания или работы, где удобнее.

ГУ «Кызмат» также ведет работу по внедрению цифровых сервисов, которыми можно пользоваться посредством мобильного приложения «Тундук» не выходя из дома.

«Есть возможность онлайн-бронирования электронной очереди, подачи заявление на регистрацию брака, смерти, прописки, оформление паспорта и так далее. Количество цифровых сервисов увеличивается. Если в 2021 году пользователей приложения «Тундук» было около 1 миллиона, то сейчас их более 3 миллионов. Увеличивается и количество граждан, которые пользуются онлайн-услугами. К сожалению, граждане пользуются не так активно, как мы ожидали, но я надеюсь, что с ростом цифровой грамотности больше граждан будет пользоваться онлайн сервисами и количество обращающихся в ЦОН будет снижаться», — отметила Анара Тиленова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340951/
