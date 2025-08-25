В Бишкеке пройдет международный театральный фестиваль малых форм IMPULSE

С 16 по 23 сентября 2025 года в Бишкекском городском драматическом театре имени Арсена Умуралиева пройдет юбилейный X Международный театральный фестиваль малых форм IMPULSE. Об этом сообщает столичная мэрия.

По ее данным, фестиваль соберет высокопрофессиональных и талантливых деятелей драматического искусства из семи стран мира — Грузии, Израиля, Косово, России, Казахстана, Чехии и Кыргызстана.

Цель мероприятия — интеграция кыргызского театрального искусства в мировое культурное пространство, развитие творческого диалога между профессионалами сцены, инициирование межкультурных проектов, а также знакомство зрителей с новыми тенденциями и направлениями театрального искусства.

Организатором фестиваля выступает Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева.

IMPULSE обещает стать ярким событием в культурной жизни Кыргызстана, подарив зрителям встречи с современным мировым театром и новые художественные открытия.